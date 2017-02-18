Первые слепые прослушивания состоялись в новом сезоне шоу «Голос. Дети». На этот раз в жури сидят новички Нюша и Валерий Меладзе, и один ветеран передачи Дима Билан.

Поклонники шоу с нетерпением ждали нового выпуска, чтобы узнать кого же возьмет к себе в команду Нюша? Ведь 26-летняя российская певица не имеет такого большого опыта на сцене, как Меладзе или Билан. За ее выбором следили очень пристально. В ее команде оказались три девочки.

Яна Куликова заставила жюри сомневаться, и Дима так и не нажал заветную кнопку. Но, когда конкурсантка попала в команду к Нюше, Билан признался, что завидует, сообщает портал WMJ.ru.

Вторая конкурсантка оказалась в команде Нюши по праву. Дима Билан подумал, что на сцене Нюша, настолько оказалась похожей манера исполнении девочки на стиль именитой наставницы.

И третьей счастливицей, попавшей к Нюше, стала Алина Жиганова с песней «Greedy».

Однако есть уже и первые разочарования болельщиков. Никто из жури не выбрал Диану Анкудинову, хотя ее исполнение понравилось всем. Многие удивились, что ни многоопытный Меладзе, ни знаменитый Билан, ни открытая всему новому Нюша не согласились поработать с этой девочкой дальше.

Фото: instagram.com