Дима Билан в последнее время часто меняет образы. Недавно он удивил фанатов тем, что сменил пышно зачесанные волосы на скромную рыжую челку. А теперь за время зимних каникул оригинально подстриг усы.

«Отпуск для того, чтобы почувствовать себя по-новому! мой январь 70-80 х ))», — объяснил смену имиджа певец.

Фанаты пришли в восторг от такого яркого образа. «Классический испанский танцор фламенко», «На гастарбайтера стал похож», «Арбуз-дыня бери... только кепки с козырьком не хватает!», — комментариев за пару часов набралось больше тысячи! Ну а кто-то не стал останавливаться и добавил то, чего не хватало «дяденьке с усами». И Диму Билана «зафотошопили».

Однако Дима Билан не обиделся на такие шутки. Напротив, он разместил у себя первые картинки. «Ну как бэ, вот на что я намекал!!! Творчество от @simagina2000, #запорожскийказак #мушкетёр #Мимино #мексиканец», — опубликовал творчество одной из фанаток у себя в блоге Билан. И потом нашел и выложил у себя еще несколько картинок, которые понравились ему больше всего.

Под тегом #димабилан в Instagram пользователи публикуют все новые и новые образы, подходящие Диме и его усам. Среди самых ярких образов Михаил Боярский, Фредди Меркьюри, рыцарь и даже Мона Лиза.