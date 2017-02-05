Певец Олег Газманов в своем блоге делится красивыми снимками природы и леса. Дело в том, что он с семьей живет в Серебрянном бору, часто гуляет с собакой по лесу и ходит на лыжах.

Но вчера вечером он удивил подписчиков и особенно подписчиц другой красотой. Он показал накаченное тело.

Фото опубликовано oleggazmanov (@oleggazmanov)Фев 4 2017 в 8:50 PST

«Твоё лицо, когда нырнул в прорубь после московской бани, а недавно на крещение нырял в Индийский океан. Всё-таки после проруби эмоции покруче!!!» — подписал снимок Олег.

«Олег, вы просто всем мужчинам пример!!! Так держать!!! Глядя на вас, хочется тоже быть в форме!», «Какой молодой и сексуальный!!! М-м-м )))», «Ого!!! Я даже подумала, что это ваш сын Филипп!!!», — восторженно пишут в комментариях.

Видео опубликовано oleggazmanov (@oleggazmanov)Янв 25 2017 в 7:42 PST

За несколько часов фотография набрала 7 тысяч лайков.

Фото: instagram.com