Как настоящий патриот и примерный семьянин, 65-летний певец Олег Газманов провел этот Новый год с самыми близкими в Москве.

Фото опубликовано oleggazmanov (@oleggazmanov)Дек 31 2016 в 12:00 PST

«Дорогие мои! Примите самые искренние поздравления к новому 2017 году. В Новый год мы всегда с надеждой смотрим в будущее и надеемся на лучшее. Желаю всем здоровья, счастья и много ясных дней», — поздравил он своих поклонников с праздником.

В свободное время артист гулял по Красной площади, любовался наряженной дома елкой, разглядывал старые семейные фотографии. Одним из снимков мужчина решил поделиться с поклонниками.

Фото опубликовано oleggazmanov (@oleggazmanov)Дек 31 2016 в 2:42 PST

«Новый год черного петуха 12 лет назад. Нашел старую фото-ю. Пусть все у нас сбудется», — прокомментировал Олег кадр, на котором он, его супруга и приемный сын запечатлены в костюмах индейцев.

Марина и Олег официально оформили отношения в 2003 году. Они вместе воспитывают единственную дочь Марианну, в этом им помогают Филипп и Родион, родившиеся в предыдущих отношениях.

Поклонники заметили, как вырос и возмужал Филипп. Его свежей фотографией на днях поделилась в своем блоге мама. Фанаты Газманова уверены, что юноша очень похож на Олега, несмотря на то, что тот не является ему родным отцом (Филипп родился в отношениях Марины с братом основателя «МММ» Вячеславом Мавроди, напоминает сайт Letidor).

Фото опубликовано Марина Муравьева-Газманова (@marinagazmanova)Янв 1 2017 в 1:21 PST

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Фото: instagram.com