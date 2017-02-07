Несколько минут назад в блоге Ольги Бузовой появилось фото, на котором звезда лежит на больничной койке в реанимации. Еще днем она показывала, как снимает ее первый видеоклип, и вдруг — такой неожиданный поворот. «Бывает и такое...», — написала она.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Фев 7 2017 в 10:40 PST

«Олечка, что случилось? У тебя все в порядке?», «Что с тобой??? не пугай так», «Что с ней», — всполошились фанаты.

Внимательные поклонники, заметившие маленькие хлопушки после текста, поспешили успокоить тех, кто не на шутку испугался за звезду: «Съемки клипа», «Вы че совсем? Она клип снимала сегодня, а вы ей не болей». «Супер! Если многие поверили значит хороша в образе! Супер», — радуются они.

Сегодня Оля делится с фанатами кадрами со съемочного процесса ее нового клипа на песню «Привыкаю».

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Фев 7 2017 в 4:51 PST

«Спасибо Вам за вашу любовь, такой заряд получила от добрых слов. А сегодня мне это очень пригодиться. Когда мне становится страшно, и я переживаю, что что-то у меня не получится, я смотрю свое выступление, и вспоминаю как делала "обрыв на носки" на высоте 10 метров без страховки...и понимаю, что Я СМОГУ. Только так, и никак иначе...Сегодня я снимаю клип на свою песню привыкаю... это мой дебютный клип, и я очень переживаю. На площадке с 8 утра...и впереди еще 12 часов работы. У нас стопроцентное понимание и абсолютное доверие к режиссеру», — поделилась Оля.

Я буду падать, падать и падать. Но когда я встану...упадут все #ясмогу#ябуду#ястану Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Фев 6 2017 в 10:43 PST

Фото: instagram.com