Поклонники Ольги Бузовой предположили, что знаменитость каким-то таинственным образом скрыла факт рождения ребенка. Оказалось, что на снимках с ребенком, позирует не Бузова, а девушка Анастасия Головинова, похожая на Ольгу как две капли воды.

Оказалось, что Анастасия популярный блогер, владелица шоу-рума и мама очаровательной дочки. Instagram девушки полон снимков, на которых ее, действительно, легко можно перепутать с Бузовой.



Сама девушка, на которую обрушилось внимание прессы и подписчиков, прокомментировала событие, скорее в негативном ключе, утверждая, что давно не реагирует на комментарии по поводу сходства с Бузовой, которые заполонили ее личную страницу.

«Принципиально уже давно не реагирую на ваши комментарии, про схожесть с Ольгой Бузовой. сначала отвечала, но когда начали писать постоянно - перестала. Потому как смысла нет. не совсем понимаю для чего мне постоянно это писать».

Девушка пожаловалась, что из-за ажиотажа не видит важных комментариев к своим постам, в которых дает советы, как с помощью тренировок вернуть форму после беременности.

Напомним, Ольге Бузовой 20 января исполнился 31 год. Она успела отметить свой день рождения в Мадриде и Риме, затем прилетела в Грозный. Там она встретилась с главой республики Чечни, а своим нарядом вызвала негодование пользователей Сети.

Фото: instagram.com