У артистов много разных нарядов. Ведь вместо привычного дресс-кода, как у нас, на свою работу они надевают яркие платья. В Instagram Зара, Ани Лорак и Виктория Дайнеко показали новые образы, и, не договариваясь, выбрали для себя металлик.

Зара показала фотографию со съемок премии «Золотой Граммофон». Серебристые косые полосы визуально делают певицу еще стройнее. Ее мы уже видели в похожем наряде. Золотые пайетки украшали платье, в котором Зара была на премии «Муз-ТВ» и съемках новогодней передачи:

Видео опубликовано Зара (@zara_music)Дек 11 2016 в 1:07 PST

А вот Викторию Дайнеко редко можно увидеть в металлике. Однако для съемок в новой рекламе ей подобрали именно такой вариант наряда. Простое платье-майка подчеркивает каждое движение, поэтому в таких нарядах действительно проще фотографироваться, а вот в движениях быть аккуратнее. Сама Виктория предпочитает выходить на сцену в откровенных, но привычных цветов костюмах.

Видео опубликовано Victoria Daineko (@victoriadaineko)Фев 1 2017 в 7:20 PST

А вот Ани Лорак мы привыкли видеть на сцене в блестящем. Фотография из гримерки подчеркивает: такому платью нужен соответствующий макияж, как у Ани. Раздельное платье юбка-топ смотрится невероятно сексуально благодаря открытому животику.

Фото опубликовано Ани Лорак (@anilorak)Фев 3 2017 в 10:17 PST

Фото: instagram.com