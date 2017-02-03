Лариса Копенкина проводит отпуск ОАЭ. Телеведущая щедро делится с подписчиками фотографиями, на которых предстает в ярких нарядах. Особенно понравились фолловерам снимки, на которых Лариса позирует в бикини сочного оранжевого цвета.

«Как всегда - безупречна!», «С вами бы в попутчики», «Жизнерадостная, мудрая, обаятельная Лариса Смотрю на Вас и заряжаюсь энергией и хорошим настроением!», «Классная!!!! Хочу такой купальник!!!», «Вы такая позитивная женщина,интересная,умная!Спасибо за Ваше отношение к людям,за доброту,мудрость и красоту,которые Вы излучаете», — комментируют подписчики.

Как всегда, нашлись и критики, которым Лариса отвечает в шутливой стихотворной форме:

«Зачем мы ищем недостатки у других???? Взяв в руки лупу- разглядывать морщинки. А я балдею, наслаждаясь от Людей, от позитива, радости, улыбки!!!!».

Копенкиной довольно часто «достается» от фолловеров за пристрастие к ярким экстравагантным нарядам, не так давно женщина попала под шквал критики, опубликовав фото в мини-юбке. На критику Лариса не обижается, и продолжает публиковать все новые и новые фотографии с оптимистичными подписями.

«А я во сне летела, а мне летать охота. Всем счастливых полетов наяву по жизни!!!».



Фото: instagram.com