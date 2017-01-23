С тех пор, как Ольга Бузова оформила развод с российским футболистом Дмитрием Тарасовым, призналась в любви Испании и футбольной команде Real Madrid, в ее блоге начало появляться все больше и больше провокационных фотографий. Но видеозапись, в которой телеведущая показала все свои прелести, оказалась уж слишком откровенной — по крайней мере так сочли ее многочисленные подписчики.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 22 2017 в 10:29 PST

«Уже от безысходности, чтоб мужика зацепить, везде *опой полуголой светит», «Ну не показывай ты себя такую. Мужчина не один этого не оценит. Ты всегда была красотка и есть, но не надо падать в низ. Это не для тебя))) я верю», «Типа посмотри Тарасов какую красоту потерял просто все видео кричащие, разделась уже и в клипе», — пишут доброжелатели. Они же жаловались на то, что новый трек Оли оказался плагиатом.

Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86)Янв 21 2017 в 3:52 PST

Впрочем, есть и другие предположения, пишет сайт WMJ. Часть подписчиков считает, что Бузова раскрыла свою истинную натуру, которую прятала четыре года, проведенных в браке с футболистом. Как считаете вы?

Фото: instagram.com