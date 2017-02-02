В минувшие выходные дочь президента США Дональда Трампа Иванка опубликовала в своем Instagram безобидный снимок со светского раута, который спровоцировал громкий скандал. На фото Иванка Трамп позирует в серебряном платье Carolina Herrera вместе с супругом Джаредом Кушнером. Именно платье, выбранное Иванкой, вызвало бурную реакцию общественности.



На прошлой неделе Дональдом Трампом был принят закон, который вызвал массу негативных эмоций общественности, запрещающий мигрантам семи стран въезд на территорию США. Наряд дочери президента сравнили с термо-накидками, которыми пользуются беженцы.

На ставшем популярном в соцсетях снимке изображение Иванки сравнили с фотографией ребенка-беженца, задав риторический вопрос: «Кто одет лучше?».

Иванка Трамп, не ожидавшая подобной реакции, фото удалять не стала, но призналась, что ужасно себя чувствует из-за подобного прессинга со стороны общественности.

Указ о запрете въезда в США граждан из семи мусульманских стран: Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена вызвал бурю протестов, к которым присоединились многие звезды. Дженнифер Лопес, к примеру, высказалась на своей странице в Instagram: «Честно говоря, я чувствую себя так, словно я сплю и вижу ночной кошмар. Как в стране, основанной иммигрантами, слово „иммигрант“ может стать плохим?».

Фото: instagram.com, twitter.com