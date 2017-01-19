Девушка весомых достоинств, 27-летняя Гэби Грегг, обрела популярность, став модным блогером. Гэби вела страницу в соцсетях, где ее заметили властители моды и пригласили работать моделью. Но и этого молодой моднице было недостаточно. Кроме модельного бизнеса, а также журналистики, Гэби привлекла карьера модельера.

Кому, как не пышной девушке знать о проблемах, с которыми сталкиваются женщины с нестандартной фигурой в поисках пляжного наряда? Гэби решила создавать купальники сама, руководствуясь собственным опытом. Ее модели удобны и призваны подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки женских фигур, одной из своих «фишек» Гэби считает удобные лифы, способные поддерживать большую грудь.

«Мы постоянно говорим о том, что нужно сбросить вес, чувствуем давление со стороны СМИ и окружающих, поэтому мы решили открыть кампанию любви к себе независимо от размера! Надевая эти бикини можно смело сказать себе: "Ты прекрасна, детка!"», — заявила Гэби.

Фото: instagram.com