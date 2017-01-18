Победа Дарьи Антонюк в музыкальном шоу «Голос» для многих стала неожиданностью, фаворитом программы до последнего был Александр Панайотов. По признанию девушки, к финалу она сильно заболела, что осложняло ее участие в битве певцов.

«Перед нокаутами я заболела бронхитом. Все было критично, а долечиться я не успела – эфир был каждую пятницу. В итоге к финалу у меня был целый комплекс: тонзиллит, острая форма ларинготрахеита, острый ринит и синусит. Фониатр мне сказал, что выхода нет и я должна спеть как смогу. Мне в гортань заливали препараты, каждый день я приезжала в клинику ставить капельницу и три укола, пила лекарства. Обычное лечение связок, только в усиленном формате. Кстати, лечусь и до сих пор. Еще месяц это будет продолжаться – надо готовиться к туру», – цитирует слова Дарьи «Телепрограмма».



В итоге Дарье пришлось выступать в финале даже без репетиции.

«Мой голосовой аппарат практически не работал. Я же спела вообще без репетиции. Такое было впервые! За меня репетировал Леонид Николаевич Агутин. Считаю, что на тот самый момент я выдала максимум. И справилась с задачей, учитывая отсутствие голоса. Это большое чудо».

Юная певица считает свою победу заслуженной, несмотря на то, что ее до сих пор одолевают расспросами и сравнениями с Александром Панайотовым.

«Ой, а можно мне не задавать вопросов про Сашу? Если честно, уже устала отвечать на них. Нас постоянно почему-то сравнивают. Я желаю Саше успехов, но мы совершенно разные. Это несправедливо. Саше 32 года, мне всего 20. Он начал карьеру в моем возрасте, и его не сравнивали ни с кем. Зачем сравнивать меня?», — недоумевает Дарья.

Фото: instagram.com