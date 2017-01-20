Алла Борисовна Пугачева порадовала поклонников новой фотографией, на которой предстала без макияжа. «Крещенская вода, это чудо!!!», — подписала снимок Примадонна. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)



Кадр удивил подписчиков, которые не сразу узнали звезду российского шоу-бизнеса, а через какое-то время просто «искупали» Пугачеву в комплиментах:

«Интересный кадр «20 лет сбосила, как девочка «извините, не поняла, кто это на фото???». Некторые даже предположили, что Алла Борисовна окунулась в крещенскую прорубь: «Неужели Аллочка в прорубь окуналась?! Вот это здорово!», «Вы прямо в прорубь погружались?». Кто-то предложил сделать эту фотографию обложкой нового альбома: «Алла Борисовна, давайте лучше это фото на новый альбом!»

Ранее Примадонна удивила фолловеров забавной картинкой, которую захотела сделать обложкой нового альбома и даже попросила помочь найти автора.



«Хочу такую обложку для моего "Секретного диска"Где взять, у кого,как и можно ли?», — спросила у подписчиков Пугачева, на что ей ответили, что выбор, мягко говоря, странный, а картинка сделана с помощью обычного приложения и не является авторской работой.

На днях состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского «Рай» с Юлией Высоцкой в главной роли. Среди первых зрителей нашумевшего фильма, который попал в шорт-лист претендентов на премию «Оскар», были и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, которые стали, пожалуй, самой стильной парой вечера.

Фото: instagram.com, starface.ru