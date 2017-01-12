53-летний Брэд Питт, появившийся на церемонии вручения премии «Золотой глобус», пользовался повышенным интересом репортеров и публики. Актер заметно похудел, посвежел и стал выглядеть значительно моложе своих лет, отмечают его поклонники.

Западная пресса со ссылкой на друзей актёра сообщает, что у изменений во внешности актера есть две причины, одна из которых положительная, а другая отрицательная.

После драматических событий, связанных с разводом, у Питта появилось гораздо больше свободного времени. Он посвящает много времени спорту, ходит в походы и тщательно следит за питанием.

«Он теряет вес. Питт снова сфокусирован на себе, следит за тем, что он ест: повар ему готовит здоровую пищу. Он занимается спортом: проводит много времени на воздухе, гуляет. Он посвящает себя здоровому образу жизни», — приводит слова инсайдера издание Us Weekly .

По другой, менее радужной версии, Брэд очень тяжело переживает крушение брака и пребывает в депрессии.

«Он дико тоскует по тем временам, когда отмечал Рождество и Новый год с семьей. Он постоянно в слезах и не стыдится проявлять свои чувства на людях. Брэд сломлен разводом», — цитирует одного из друзей Питта Daily Mail.

Напомним, что на днях стало известно о первом совместном решении пары. Анджелина Джоли и Брэд Питт решили, что все документы по бракоразводному процессу будут скрыты от глаз общественности.

Фото: eastnews.ru