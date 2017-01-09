Виктория Бекхэм выпустила письмо для Vogue, которое она написала для 18-летней себя, сообщает сайт WMJ.ru.

Знаменитая модельер призналась, что во время трудностей в отношениях с супругом ей приходилось «прикусить язык, поддерживать и сохранять загадочность».

Виктория рассказала, что влюбилась в Дэвида с первого взгляда, роман развивался стремительно, но популярность сыграла с ними злую шутку.

«Люди будут говорить ужасные вещи. Вы будете посмешищем. Каждый раз, когда вы будете смотреть телевизор или читать газету, будет казаться, что они хотят разрушить вашу семью».

По признанию бывшей певицы, на ее пути с возлюбленным их подстерегала масса опасностей и препятствий.

«В отношениях люди будут чинить препятствия на вашем пути, и вы будете вынуждены маневрировать между ними. Вы никогда не будете обсуждать с Дэвидом, сколько детей вы оба хотите. Вы не будете говорить друг с другом о том, где мы будете жить, потому что будете молоды и влюблены, вы будете расти и развиваться вместе. И это будет того стоить».

Несмотря на все сложности, пара Виктории и Дэвида считается одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Супруги рука об руку идут по жизненному пути, а рядом с ними их обожаемые дети: сыновья Бруклин, Ромео, Круз и младшая дочь Харпер.

Фото: globallookpress.com, instagram.com