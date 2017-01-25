Премьера нового фильма Федора Бондарчука «Притяжение» собрала целую плеяду звезд, желающих первыми увидеть новое творение режиссера, а заодно и себя показать. Гостями премьеры стали Алла Пугачева, Ксения Собчак с супругом Максимом Виторганом и мамой Людмилой Нарусовой, Тина Канделаки, Юлия Снигирь и многие другие.

Особенно ярким был выход Аллы Борисовны, которая появилась в кинотеатре «Октябрь» вместе со своим спутником стилистом Ашером. Примадонна появилась в коротком платье-свитере, коричневых молодежных ботиночках и в оранжевых хипстерских носках.

Не смогла пропустить премьеру и ксения Собчак, которая только что вернулась из Парижа и, кажется, даже не успела заехать домой, чтобы навестить двухмесячного сына Платона.

Хозяевами «бала» выступали, разумеется режиссер ленты Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, с которой не расстается ни на минуту. Паулина блистала в коротком серебристом платье, демонстрирующем стройные голые ноги актрисы.

Сюжет фильма «Притяжение», обрисованный в духе научно-фантастической антиутопии, рассказывает о первом столкновении человечества с инопланетным разумом. В Москве, а точнее, в районе Чертаново приземляется НЛО, в городе сразу же вводится военное положение.

Роли в фильме исполнили Олег Меньшиков, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Сергей Гармаш и другие.

Фото: instagram.com, starface.ru, Анна Темерина