Вот уже несколько дней СМИ и социальные сети обсуждают комментарий Владимира Путина по поводу российских девушек легкого поведения и их встреч с новым президентом США Дональдом Трампом. Скандальную новость опубликовал таблоид BuzzFeed, в распоряжение которого попала информация об оргии миллиардера в московском отеле «Ритц-Карлтон» в 2013 году.

Глава страны усомнился в том, что искушенному Трампу могли понадобиться услуги российских «гейш». «Это человек, во-первых, взрослый уже, а во-вторых, человек, который многие годы занимался организацией конкурсов красоты (с 1996 по 2015 год Дональду Трампу принадлежала организация Miss Universe Organization, обладающая эксклюзивными правами на проведение конкурсов красоты «Мисс Вселенная» и «Мисс США», уточняет сайт WMJ), общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими... девушками с пониженной социальной ответственностью», — произнес Владимир Владимирович.

Путин выразил сомнение в том, что Трамп могли заинтересовать. «Хотя, безусловно, и они у нас самые лучшие в мире», — с гордостью отметил он.

По мнению российского президента, все это — клевета, за которой стоит некие заказчики, которые по его мнению «хуже, чем проститутки».

В том, что на территории нашей страны существует и процветает этот бизнес, Владимир Владимир винит общество и государство. «Проституция — это серьезное такое безобразное социальное явление, ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом», – отметил он.

Мы тоже сомневаемся в том, что харизматичному миллиардеру могли пригодиться услуги девушек легкого поведения, ведь его супруга, словенская фотомодель Меланья Трамп, каждой из них может дать сто очков вперед по всем параметрам.

Фото: globallookpress.com