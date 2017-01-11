Перед очередным перелетом в одну из экзотических стран, ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко, решила скоротать время, общаясь с читателями своего блога. Специально для них девушка записала видео, на котором в шутливой форме рассказала о том, что у нее в рюкзаке.

Как оказалось, полетный набор Регины путешественницы весьма скромен, но ярок. В него входят: салфетки, маска для сна, мандарин, бутылочка воды, тапочки - лапы, мыльные пузыри и массажер для лица.



Такой набор поставил в тупик многих фолловеров, но больше всего вопросов вызвал массажер. Многие стали интересоваться действием интересного прибора, но Регина оставила вопросы подписчиков без ответа. Видимо, этот прибор нужен Тодоренко, чтобы расслабить лицо во время долгих перелетов в разные уголки земли, сообщает сайт WMJ.ru.

Фото: instagram.com