Многие звезды в выходные продолжают работать: съемки, студии, концерты. Но Наталья Подольская освободила свой график для домашних дел и любимых людей. Но и на подписчиков своего Instagram нашла время: она опубликовала «домашнюю» фотографию, сообщает Letidor.ru.
«Родительский день! Деда Вова и баба Лена приедут! все самое вкусное готовлю и жду», — написала певица, имея ввиду родителоей мужа: Владимира и Елену Пресняковых.
Наталья в домашних шортах, кофте в нежно-розовую и голубую полоску и в носочках.
Подписчикам понравилась фотография. Она наперебой хвалили красоту Подольской: «Какая красивая Вы, какой красивый дом и какая замечательная семья во всех поколениях-так держать!!!». Еще фанаты рассматривали интерьер дома Преснякова и Подольской.
Напомним, что Наталья и Владимир сейчас воспитывают годовалого сына Артемия. Недавно отец опубликовал с ним забавное видео.
Фото: instagram.com