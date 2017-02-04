Многие звезды в выходные продолжают работать: съемки, студии, концерты. Но Наталья Подольская освободила свой график для домашних дел и любимых людей. Но и на подписчиков своего Instagram нашла время: она опубликовала «домашнюю» фотографию, сообщает Letidor.ru.

«Родительский день! Деда Вова и баба Лена приедут! все самое вкусное готовлю и жду», — написала певица, имея ввиду родителоей мужа: Владимира и Елену Пресняковых.

Наталья в домашних шортах, кофте в нежно-розовую и голубую полоску и в носочках.

Подписчикам понравилась фотография. Она наперебой хвалили красоту Подольской: «Какая красивая Вы, какой красивый дом и какая замечательная семья во всех поколениях-так держать!!!». Еще фанаты рассматривали интерьер дома Преснякова и Подольской.

Напомним, что Наталья и Владимир сейчас воспитывают годовалого сына Артемия. Недавно отец опубликовал с ним забавное видео.

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Фев 2 2017 в 3:18 PST

Фото: instagram.com