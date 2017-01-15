Главная сваха популярной передачи «Давай поженимся» Роза Сябитова в прошедшем году выдала дочь замуж. Сама она в данный момент одинока: ее второй брак закончился в 2011 году, и с тех пор она не встретила новую любовь. По ее мнению, сейчас в ее жизни настало время переосмысления.В своем Instagram Роза рассказала, что все праздники она провела одна, с котом и собакой.

«Вот и закончились Новогодние праздники, которые я люблю проводить в одиночестве. Для меня это время осмысления своей жизни, и возможность понять, что я в ней делаю не правильно. Что для меня важно, а что нет. И грустно осознавать, что в жизни есть что-то не для меня, и с этим приходиться мириться. И каждый раз на новом витке своей жизни, учусь радоваться тому, что есть», — написала Сябитова. (Орфография и стиль автора сохранены. — Прим.ред.)

Многие подписчики свахи согласились с ее словами, а кто-то решил поддержать ее. «Хорошие слова, чувствуется глубина», «И я люблю одиночество», «Вы все сделали в своей жизни!!! И все проходят испытания!!! Ваши дети уже взрослые!! Вы успешная женщина!! Вот встретите любовь и вам больше ничего и не надо!» — пишут фанаты ведущей «Давай поженимся».

Видео опубликовано Роза Сябитова (@syabitova_roza)Дек 27 2016 в 11:49 PST

Напомним, что в 2008 году на съёмках телепередачи «Давай поженимся» Роза познакомилась с одним из участников программы, Юрием Андреевым. Вскоре он стал вторым мужем свахи, однако брак распался.

Фото: instagram.com