Однажды Настасья Самбурская решила стать, пожалуй, единственной актрисой в России, способной сыграть Лару Крофт и подобных ей героинь без дублеров и каскадерш. Артистка настолько увлеклась спортом, что в короткие сроки обрела сильное тело, порой даже чересчур накачанное. В последнее время Настасья увлеклась новым видом спорта.

«Я уже профи. Единоборства — это мое», — шутливо заметила она на днях.

Видео опубликовано НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)Фев 8 2017 в 6:28 PST

Певица Ирина Дубцова, несмотря на то, что ей пришлось рано повзрослеть, остается «девочкой-девочкой». Она тоже занимается своим телом, но чаще ее можно увидеть катающейся с сыном на самокате, на розовом велосипеде — можно представить себе удивление ее фанатов, когда она опубликовала фото с ринга. «Ира, борись, Ире не в первый», — написала она под фотографией, снабдив запись хештегом #хочумогуделаю.

Фото опубликовано Irina Dubtsova (@dubtsova_official)Фев 8 2017 в 7:51 PST

Кому ринг идет больше — Настасье, Ирине или обеим? Какой вид спорта предпочли бы вы?

Фото: instagram.com