Алсу решила побаловать подписчиков архивным снимком, сделанным в 90-х годах. Изображение любимой певицы в детстве вызвало у поклонников массу положительных эмоций. В комментариях фанаты отмечают естественную красоту Алсу, которая не улетучивается с годами, напротив, Алсу и сейчас выглядит юной и нежной девушкой.



«Вот она красота», «Мало изменилась, разве что краше стала с возрастом», «Красавица!», — восторгаются фолловеры.

Кто-то отметил природную пухлость губ Алсу и вспомнил, как певицу упрекали в том, что она «накачала губы»: «Губы!!!! а то накачааала, накачала».

Впрочем, восторженные комплименты не в диковинку для Алсу. Недавно певица опубликовала фото с сестрой, на котором выглядела просто великолепно.

Фото: instagram.com