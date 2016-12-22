Пирожки и подружки Аллы Борисовны, новогодние елки и время с детьми. Все это ищите в нашем дайджесте.

Звезды продолжают делиться новогодним настроением. Сегодня свои елки показали Катя Гордон, Андрей Григорьев-Апполонов, Жасмин. Галина Юдашкина с мамой повеселились на вечеринке Татьяны Навки: «Вчера был отличный пре-новогодный вечер! Спасибо @tatiana_navka за веселое настроение». А Екатерина Варнава показала фото с коллегами: «Ледниковый период! Финал. У нас было сложно! незабываемо!мощно!!!!! скользко!!!!! я пела в караоке!! без комментариев».

Певица Зара поддержала сына: «Были всей семьей на новогоднем отчетном концерте у младшего сына Максимки в любимом саду) Ну что сказать, сынок порадовал. Максимка у меня очень стеснительный, а сегодня справился с эмоциями и волнением», — похвасталась она. Анна Нетребко сходила с сыном в музей: «Мы любим паровозы! А вы?».

Лянка Грыу рассказала, что значит быть замужем за режиссером: «Я не видела своего мужа З месяца!!! Вот вам и семья кинематографистов)) Снимал новое кино. Вот сегодня, наконец, возвращается», — поделилась она радостной вестью.

Алла Борисовна угостила Елену Ваенгу пирожками. «Кривенькие, домашние», — восхитились фанаты. Кристина Орбакайте и Яна Рудковская тоже встретились с ней на съемках шоу «Максим Максим».

Татьяна Навка взяла дочку на праздник, но та, похоже, не оценила.

Что ещё нужно для счастья!!! Видео опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka) Дек 21 2016 в 3:32 PST

Катя Лель гордится дочерью.

По вашим просьбам, дорогие мои. Моя Эми в музыкальной школе на открытом уроке школы, 1 класс! @kenguru_official. #катялель#доченька#музшкола#1класс#открытыйурок#моёсолнышко#эми#платьекенгуру Видео опубликовано Katya Lel- Singer (@katyalel777) Дек 21 2016 в 2:44 PST

Светлана Бондарчук показала танец с сыном на праздновании дня своего рождения.

Видео опубликовано SB (@a030aa)Дек 20 2016 в 2:30 PST

Фото: instagram.com