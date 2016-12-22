Звезды продолжают делиться новогодним настроением. Сегодня свои елки показали Катя Гордон, Андрей Григорьев-Апполонов, Жасмин. Галина Юдашкина с мамой повеселились на вечеринке Татьяны Навки: «Вчера был отличный пре-новогодный вечер! Спасибо @tatiana_navka за веселое настроение». А Екатерина Варнава показала фото с коллегами: «Ледниковый период! Финал. У нас было сложно! незабываемо!мощно!!!!! скользко!!!!! я пела в караоке!! без комментариев».
Певица Зара поддержала сына: «Были всей семьей на новогоднем отчетном концерте у младшего сына Максимки в любимом саду) Ну что сказать, сынок порадовал. Максимка у меня очень стеснительный, а сегодня справился с эмоциями и волнением», — похвасталась она. Анна Нетребко сходила с сыном в музей: «Мы любим паровозы! А вы?».
Лянка Грыу рассказала, что значит быть замужем за режиссером: «Я не видела своего мужа З месяца!!! Вот вам и семья кинематографистов)) Снимал новое кино. Вот сегодня, наконец, возвращается», — поделилась она радостной вестью.
Алла Борисовна угостила Елену Ваенгу пирожками. «Кривенькие, домашние», — восхитились фанаты. Кристина Орбакайте и Яна Рудковская тоже встретились с ней на съемках шоу «Максим Максим».
Татьяна Навка взяла дочку на праздник, но та, похоже, не оценила.
Катя Лель гордится дочерью.
Светлана Бондарчук показала танец с сыном на праздновании дня своего рождения.
Фото: instagram.com