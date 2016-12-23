Самые близкие и дорогие люди, самые экологичные елочки и самые любимые коллеги — все это демонстрировали звезды сегодня

Приближение Нового года и кризис действуют на людей по-разному. Денис Клявер, Стас Пьеха и их коллеги решили осваивать новую профессию. «Шоу-балет "Я не Арамис".... В 2017 году Встречайте на самых крупных площадках страны», — анонсировали они. Игорь Николаев недобро пошутил над собой и коллегами: «Наша молодежная гримерка начинающих артистов эстрады», — написал он под снимком двери в комнату отдыха Николая Баскова, Игоря Николаева, Игоря Крутого и Льва Лещенко.

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Дек 21 2016 в 4:41 PST

А еще — сделал комплимент Олегу Газманову: «Кто здесь сила? Михалыч сила! Мы с Колей Басковым признаем».

Ольга Шелест заметила любопытную закономерность: «Мне кажется, люди с фамилией на "Ч" ко мне неравнодушны». А Филипп Киркоров поздравил Галину Юдашкину с днем рождения.

Анна Седокова взялась за старое: «Как же я скучала ! Процесс создания одежды до безумия интересен . Когда ты , как художник , рисуешь каждую линию, когда вымеряешь длину рукава , смотришь чтобы она подходила моим девочкам и нравилась тебе». А Ирина Безрукова познакомилась с творениями жителей Перу.

Певица Слава, Катя Лель, Ани Лорак признались в любви к самым дорогим людям. А Анна Хилькевич раскрыла секрет счастливого брака: «У меня фитнес клубы уже по всей Москве. Ведь не знаешь где обретешь свободные 2 часа, которые можно забить треней. Ведь перед мужем надо ходить всегда с попой как орех и игривой улыбкой».

Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса Портмана с 15-летием.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova)Дек 22 2016 в 4:50 PST

Анфиса Чехова отпраздновала день своего рождения:

Видео опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova)Дек 21 2016 в 2:18 PST

А Эвелина Хромченко рассказала о семейной реликвии: «Настоящее счастье, наконец-то доставленное, но пока неотреставрированное, распаковала сегодня: этот шкаф мой дедушка заказывал столяру для детской, когда ему еще и в голову не приходило, что он сможет однажды стать чьим-то дедом. Шкаф предназначался для одежек его троих малышей - дело было сразу после войны, откуда дед вернулся Героем Советского Союза, на костыликах, но, главное, живой. Моя бабушка и моя 7-летняя тетя дождались - во дворе так повезло немногим. Шкафчику 70 лет. 40 из них он простоял в кладовке: это был единственный предмет мебели, который бабушка с дедом забрали из коммуналки с высотой потолков более 4 метров в новую отдельную квартиру с высотой потолков менее трех метров. Вся остальная мебель составила счастье двух семей, которые поделили меж собой освободившуюся площадь. Шло время, и оказалось, что комната, к которой была приписана кладовка, превратилась в мою детскую. Кладовка стала моей личной норкой, а шкафчик - моей пещерой сокровищ, из которой я периодически извлекала старинные наряды, сумочки, подшивки журналов моды, патефонные пластинки и прочие невообразимые ценности... Ну здравствуй, дедкин шкафчик. Тебе рады! И мои родные ангелы-хранители сели сверху, сложили пушистые крылышки и болтают ножками».

Елена Темникова и Елена Летучая похвастались эко-елками, Максим Галкин и Сосо Павлиашвили — краденой, А Яна Рудковская — талантливым сыном.

Видео опубликовано Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Дек 22 2016 в 11:14 PST

Фото: instagram.com