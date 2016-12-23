Приближение Нового года и кризис действуют на людей по-разному. Денис Клявер, Стас Пьеха и их коллеги решили осваивать новую профессию. «Шоу-балет "Я не Арамис".... В 2017 году Встречайте на самых крупных площадках страны», — анонсировали они. Игорь Николаев недобро пошутил над собой и коллегами: «Наша молодежная гримерка начинающих артистов эстрады», — написал он под снимком двери в комнату отдыха Николая Баскова, Игоря Николаева, Игоря Крутого и Льва Лещенко.
А еще — сделал комплимент Олегу Газманову: «Кто здесь сила? Михалыч сила! Мы с Колей Басковым признаем».
Ольга Шелест заметила любопытную закономерность: «Мне кажется, люди с фамилией на "Ч" ко мне неравнодушны». А Филипп Киркоров поздравил Галину Юдашкину с днем рождения.
Анна Седокова взялась за старое: «Как же я скучала ! Процесс создания одежды до безумия интересен . Когда ты , как художник , рисуешь каждую линию, когда вымеряешь длину рукава , смотришь чтобы она подходила моим девочкам и нравилась тебе». А Ирина Безрукова познакомилась с творениями жителей Перу.
Певица Слава, Катя Лель, Ани Лорак признались в любви к самым дорогим людям. А Анна Хилькевич раскрыла секрет счастливого брака: «У меня фитнес клубы уже по всей Москве. Ведь не знаешь где обретешь свободные 2 часа, которые можно забить треней. Ведь перед мужем надо ходить всегда с попой как орех и игривой улыбкой».
Наталья Водянова поздравила своего старшего сына Лукаса Портмана с 15-летием.
Анфиса Чехова отпраздновала день своего рождения:
А Эвелина Хромченко рассказала о семейной реликвии: «Настоящее счастье, наконец-то доставленное, но пока неотреставрированное, распаковала сегодня: этот шкаф мой дедушка заказывал столяру для детской, когда ему еще и в голову не приходило, что он сможет однажды стать чьим-то дедом. Шкаф предназначался для одежек его троих малышей - дело было сразу после войны, откуда дед вернулся Героем Советского Союза, на костыликах, но, главное, живой. Моя бабушка и моя 7-летняя тетя дождались - во дворе так повезло немногим. Шкафчику 70 лет. 40 из них он простоял в кладовке: это был единственный предмет мебели, который бабушка с дедом забрали из коммуналки с высотой потолков более 4 метров в новую отдельную квартиру с высотой потолков менее трех метров. Вся остальная мебель составила счастье двух семей, которые поделили меж собой освободившуюся площадь. Шло время, и оказалось, что комната, к которой была приписана кладовка, превратилась в мою детскую. Кладовка стала моей личной норкой, а шкафчик - моей пещерой сокровищ, из которой я периодически извлекала старинные наряды, сумочки, подшивки журналов моды, патефонные пластинки и прочие невообразимые ценности... Ну здравствуй, дедкин шкафчик. Тебе рады! И мои родные ангелы-хранители сели сверху, сложили пушистые крылышки и болтают ножками».
Елена Темникова и Елена Летучая похвастались эко-елками, Максим Галкин и Сосо Павлиашвили — краденой, А Яна Рудковская — талантливым сыном.
Фото: instagram.com