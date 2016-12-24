Алла Пугачева и Елена Летучая продемонстрировали нежность, певица Слава — оценки дочери, а Саша Савельева — фотографию домашнего любимца. Эти и другие новости — ищите в нашем дайджесте.

Моника Беллуччи и Эмир Кустурица в гостях у Ивана Урганта

Главной новостью сегодняшнего дня стала весть о том, что Сергей Лазарев уже 2,5 года является отцом симпатичного малыша — папарацци застали папу и сына у церкви. Филипп Киркоров поддержал товарища по несчастью. Максим Галкин — поделился трогательной фотографией с супругой.

Елизавета Боярская заинтриговала фанатов лысой головой Чулпан Хаматовой: «Не поверите, это Чехов! "Иванов", через несколько минут премьера в Театре Наций!!! С Богом!». Моника Беллуччи и Эмир Кустурица сходили в гости к Ивану Урганту. «Пан Режиссер, пан Ведущий и пани Моника!», — похвастался он.

Елена Летучая сбежала в Ниццу. «Моя любовь. Моя семья. Моя жизнь. Сбежала от вранья, ложных обвинений и холода, сделать свободных вздох и насладиться морским ароматом», — поделилась она.

Певица Слава похвасталась дневником дочери: «Оценки за первое полугодие!!!!! моя Сашунечка любимая!!!! Ну все придется справлять совершеннолетие как обещала по полной программе».

Олеся Судзиловская нарядила елку. «Уже и подарки под красавицей заготовили. В этом году сделали акцент на деревянных украшениях - выбрали чудесные деревянные петушки!». Игорь Николаев поделился художественно обработанной фотографией: «ДЕВОЧКА И ЕЛКА», а Саша Савельева показала, как развлекается ее четвероногий друг: «Зимний Басти».

Фото: instagram.com