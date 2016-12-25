В эти выходные (24-25 декабря) Ксения Собчак встретилась с новой гражданкой России, Екатерина Волкова превратилась в лису, а Анна Хилькевич поменялась местами с Гошей Куценко. Об этом и многом другом в нашем дайджесте.

Лариса Гузеева показала совместную фотографию с Иваном Ургантом и Дмитрием Нагиевым. Они были на съемках новогоднего шоу. Саша Плющенко выступил на шоу своего отца Евгения Плющенко «Щелкунчик». Малыш сорвал овации зала. Елизавета Боярская радует подписчиков закулисными кадрами. На этот раз в одном из спектаклей Чулпан Хаматовой пришлось стать лысой.

Кристина Орбакайте показала любимых подруг: Ольгу Орлову и Валерию. А ее сын Никита Пресняков показал «любимых девочек»: маму и свою девушку.

Екатерина Волкова рассказала, что съемки «Ворониных» закончились веселым корпоративом. «А у нас сегодня крайний в этом году съёмочный день на "Ворониных", готовимся к встрече Нового года. Буду лисой», — написала она.

Наш большой "Воронинский" зверинец, поздравляет Вас с наступающим Новым годом!!!!!! Мы вас любим, дорогие наши зрител @tv_ctc Видео опубликовано Екатерина Волкова (@volkovihome) Дек 24 2016 в 5:45 PST

Анна Хилькевич заинтриговала новыми кадрами с Гошей Куценко. «С Гошей поменялись образами. Я теперь брутал, а он - милашка))) а любая милашка обязана носить богатую копну волос?? пусть даже седых», — написала актриса.

Лолита Милявская показала свою елочку и поздравила всех с наступающим. Ксения Собчак сделала выпуск передачи с Орнеллой Мути, которая недавно стала гражданкой России. Александра Савельева сегодня отмечает свой 33 день рождения. А Диме Билану подарили канделябр.

Видео опубликовано bilanofficial (@bilanofficial)Дек 25 2016 в 3:12 PST

Ирена Понарошку тоже похвасталась подаркам — новогодним кольцом от сына. «20 карат, не меньше!», — шутит она. Сергею Шнурову приходится прятаться, чтобы спокойно гулять по городу. Пришлось надеть на голову бумажный пакет.