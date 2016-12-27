Елена Летучая отдыхает с любимым мужчиной, Лера Кудрявцева лечит спину, Анита Цой отправилась в долгожданный отпуск. Все это — читайте в нашем дайджесте.

Вчера утром Валерия Гай Германика опубликовала нежную фотографию с дочкой и высказалась о материнстве: «Твои глазаааа... такие чистыыеее как небоо... назаад нельзяяя».

Павел Деревянко проводит время с друзьями. «Спасибо Денис Аларкон Рамирес за охрененский микс и гостеприимство!! @arthurpirozhkov i @timofeykolesnikov за эмоции и настроение)) Как круто друзья, что все мы собрались».

Лера Кудрявцева всерьез взялась за лечение спины: «Сергей Михайлович Шутить не любит, все по делу».

Жанна Эппле по-доброму пошутила над своим цветом кожи: «ПУСТЬ ГОВОРЯТ...(с Еленой Хангой) прОсто КАПУЧИНО какое то…»

Анита Цой улетела в долгожданный отпуск: «Это была МЕЧТА последних 12ти месяцев! Год выдался перенасыщенным, мега-трудовым. На 2017 год приготовила для вас много интересного. Но об этом позже, а сейчас уверенно в путь, за полным релаксом и новыми приключениями!». А Елена Летучая поделилась фотографией с любимым мужчиной, сейчас они отдыхают в Ницце.

Вчера в России был траур по погибшим. Вместе со всеми скорбят телеканалы, СМИ. Екатерина Андреева как нельзя лучше выразила эмоции всех, кто неравнодушен.

Я не могу плакать в эфире,я должна быть сильной,я не могу показывать эмоции....Такая у меня работа и она бывает невыносимо тяжелой.И только жест-руки к сердцу и склонённая голова-то,как я могу показать боль души за людей,которых мы все потеряли #память Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) Дек 26 2016 в 5:30 PST

Фото: instagram.com