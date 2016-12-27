Вчера утром Валерия Гай Германика опубликовала нежную фотографию с дочкой и высказалась о материнстве: «Твои глазаааа... такие чистыыеее как небоо... назаад нельзяяя».
Павел Деревянко проводит время с друзьями. «Спасибо Денис Аларкон Рамирес за охрененский микс и гостеприимство!! @arthurpirozhkov i @timofeykolesnikov за эмоции и настроение)) Как круто друзья, что все мы собрались».
Лера Кудрявцева всерьез взялась за лечение спины: «Сергей Михайлович Шутить не любит, все по делу».
Жанна Эппле по-доброму пошутила над своим цветом кожи: «ПУСТЬ ГОВОРЯТ...(с Еленой Хангой) прОсто КАПУЧИНО какое то…»
Анита Цой улетела в долгожданный отпуск: «Это была МЕЧТА последних 12ти месяцев! Год выдался перенасыщенным, мега-трудовым. На 2017 год приготовила для вас много интересного. Но об этом позже, а сейчас уверенно в путь, за полным релаксом и новыми приключениями!». А Елена Летучая поделилась фотографией с любимым мужчиной, сейчас они отдыхают в Ницце.
Вчера в России был траур по погибшим. Вместе со всеми скорбят телеканалы, СМИ. Екатерина Андреева как нельзя лучше выразила эмоции всех, кто неравнодушен.
Фото: instagram.com