Анита Цой и Ирина Безрукова наслаждаются отдыхом, дети Алисы Гребенщиковой и Натальи Ионовой лепят снеговиков. Все это и многое другое — в нашем дайджесте.

Новый год все ближе. Часть звезд уже уехали на каникулы. Анита Цой передает привет с берега моря: «Тот момент, о котором мечтаешь целый год. Те чувства, что всплывали во сне прекрасной мечтой. Ноги в горячий песок. Поток мягкого теплого солнца на бледное московское тело. Солоноватый морской воздух в легкие и тут же легкая голова. А перед глазами безбрежное, ласковое, лазурно-голубое, сливающееся с небом на далеком горизонте, м..м..море... или океан, не важно. Просто хорошо. От всего сердца хо-ро-шо», — пишет она в блоге. А Ирина Безрукова покоряет новые вершины: «Перу!! Я смогла подняться на вершину Мачу - Пикчу... Преодоление себя, трудностей , приносит уважение». Дмитрий Тарасов нежится на Мальдивах:

No comments.. Видео опубликовано tarasov23 (@tarasov23) Дек 27 2016 в 1:23 PST

Дети Алисы Гребенщиковой и Натальи Ионовой лепят снеговиков. Дочь Кристины Орбакайте покоряет склоны:

Видео опубликовано KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Дек 27 2016 в 4:00 PST

А племянница Сергея Лазарева — музыкальный Олимп:

Видео опубликовано Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Дек 26 2016 в 10:11 PST

Елена Ваенга уже нарядила елку, Наталья Подольская и Владимир Пресняков украсили дом, а Эвелина Хромченко надеется сделать это в ближайшее время: «Кажется, я – единственный человек, не успевший нарядить елку. Но мы исправимся. Надеюсь, сегодня».

Кто-то продолжает упиваться рабочим процессом. Ольга Шелест взяла интервью у Антонио Бандераса: «Комолов, извини, но ты не единственный Антон во вселенной! В общем у меня рот, как открылся, так и не закрывался весь "Ланч со звездой"». Анна Седокова записывает музыку: «Сделать секси фото , поднять попу с белоснежного ковра и оправиться на студию записывать новую нереальную песню в предпоследний день года — #DONE». Лена Летучая показала съемочный процесс новогодней передачи:

Видео опубликовано Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)Дек 27 2016 в 12:17 PST

Ольга Орлова готовится к праздникам. «Спасибо Леночке Перминовой за вкусный хлеб из зеленой гречки, от которого не поправляются! Стараемся продержаться на нём до Нового Года , чтобы влезть в свои наряды».

А Ксения Собчак с Чулпан Хаматовой посетили премьеру фильма «Викинг»: «На этом фото особенно видно,как мы относимся к викингам», — пошутила она.

Фото: instagram.com