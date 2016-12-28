Сегодня утром Наталья Ионова представила своим подписчикам нового друга дочери: «Знакомьтесь, Коко! Лидуся счастлива - ее давняя мечта сбылась», — написала она. Екатерина Андреева похвасталась своим питомцем:
Животные нужны нам для помощи,выработки душевного тепла,энергии и здоровья .Если даже на секунду представить что всех меховых,усатых ,полосатых,медвежатых,тигрястых,львястых,когтясты,зубастых,китястых,дельфинястых и других братьев наших меньших нет-все -Земле-кирдык и нам ,как виду,тоже кикец Руни делает все ,чтоб повеселить.И бегает и кусается и рычит-мурчит и туфелькой -тапочкой прикидывается,ну как не ответить этому антидепрессанту Даже на шторах повисел для полноты картины,но быстро слинял,поняв-это уже перебор и дело запахло керосином #cat #кошка #котэ #кот #котик #котейка #безкотажизньнета #безкотаижизньнета #котикиправятмиром #cats #catlover #catlovers #catlove #ilovecats #ilovecat #instacat #instacats #catgram #catofinstagram #catinstagram #снамиопасноноинтересно
Любимый пес Ольги Орловой принимает участие в подготовке к Новому году: «Bearcoat Bruno примеряет свой новый колпачок», — написала она.
Яна Поплавская показала свою елку. Екатерина Климова рассказала о своем настроении: «Новый год — это время чудес и исполнений желаний. У нас весь дом похож на сказку с нарядной елкой, всякими диковинными растениями с заснеженными ветвями», — написала она.
Дима Билан, в отличие от многих своих коллег, наряжал свою лесную красавицу сам: «Оформление освоено!», — написал он и добавил, что фотографироваться неа ее фоне сложнее.
Юлия Проскурякова отмечает праздники в Подмосковье с друзьями, Максим Галкин примерил образ Деда Мороза, а Алексей Ягудин стал героем сказки: «Сегодня стартовала новогодняя сказка Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный Король"!!! Урааа!!», — сообщил он.
Кристина Орбакайте сходила в театр с мамой: «Это был поистине волшебный вечер - с мамой в театре, на празднике дорогого друга и потрясающего артиста Евгения Миронова!»
Анна Хилькевич похвасталась на свою неуклюжесть: «У меня руки-крюки. Больше никто не увидит Машку Белову, которая пьет чай. А может это означает счастье в наступающем году.....?!»
Роза Сябитова сообщила, что считает, что достойна одной из престижных кинонаград:
Сын Евгения Плющенко вошел во вкус и вовсю выступает в спектаклях:
А Алиса Гребенщикова гордится своим мальчиком: «У Алексея теперь оранжевый пояс по каратэ! Он каратэ сам выбрал».
Фото: instagram.com