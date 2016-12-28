Наталья Ионова исполнила мечту дочери, Дима Билан нарядил елку, Максим Галкин стал Дедом Морозом. Все это и не только — в сегодняшнем дайджесте.

Дима Билан и его елка

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева в театре

Сегодня утром Наталья Ионова представила своим подписчикам нового друга дочери: «Знакомьтесь, Коко! Лидуся счастлива - ее давняя мечта сбылась», — написала она. Екатерина Андреева похвасталась своим питомцем:

Любимый пес Ольги Орловой принимает участие в подготовке к Новому году: «Bearcoat Bruno примеряет свой новый колпачок», — написала она.

Яна Поплавская показала свою елку. Екатерина Климова рассказала о своем настроении: «Новый год — это время чудес и исполнений желаний. У нас весь дом похож на сказку с нарядной елкой, всякими диковинными растениями с заснеженными ветвями», — написала она.

Дима Билан, в отличие от многих своих коллег, наряжал свою лесную красавицу сам: «Оформление освоено!», — написал он и добавил, что фотографироваться неа ее фоне сложнее.

Юлия Проскурякова отмечает праздники в Подмосковье с друзьями, Максим Галкин примерил образ Деда Мороза, а Алексей Ягудин стал героем сказки: «Сегодня стартовала новогодняя сказка Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный Король"!!! Урааа!!», — сообщил он.

Кристина Орбакайте сходила в театр с мамой: «Это был поистине волшебный вечер - с мамой в театре, на празднике дорогого друга и потрясающего артиста Евгения Миронова!»

Анна Хилькевич похвасталась на свою неуклюжесть: «У меня руки-крюки. Больше никто не увидит Машку Белову, которая пьет чай. А может это означает счастье в наступающем году.....?!»

Роза Сябитова сообщила, что считает, что достойна одной из престижных кинонаград:

Сын Евгения Плющенко вошел во вкус и вовсю выступает в спектаклях:

Гвоздь программы шоу #щелкунчикплющенко #nutcrackerbyplushenko -Саня @gnomgnomych ) Видео опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial) Дек 28 2016 в 12:54 PST

А Алиса Гребенщикова гордится своим мальчиком: «У Алексея теперь оранжевый пояс по каратэ! Он каратэ сам выбрал».

Фото: instagram.com