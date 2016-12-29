Лариса Гузеева поделилась нежным снимком с Андреем Малаховым, Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отметили годовщину брака. Все это и не только — в сегодняшнем дайджесте

Сегодня поклонники Ларисы Гузеевой обсуждали фотографию, на которой ее нежно обнимает Андрей Малахов. «Мой дорогой Андрюша. Золотой!», — выразила она свою любовь к коллеге. Владимир Кристовский показал снимок, на котором помимо него запечатлены Юля Чичерина и ее пес.

Иван Ургант, помимо забавных рожиц Иосифа Пригожина, показал свою команду в исторических костюмах. «В ожидании 17го...#вечернийургант #новогоднийкорпоратив», — написал он.

Певица Жасмин опубликоваоа видео с корпоратива:

Видео опубликовано Jasmin (@jasminshorofficial)Дек 29 2016 в 8:39 PST

А Эвелина Бледанс поделилась снимком из гримерки: «Скоро на канале Россия 1 одно интересное шоу», — заинтриговала она.

Анна Седокова рассказала, что помогает ей быть эффективной: «Меня часто спрашивают, зачем ты так много работаешь? И откуда берешь силы? Вчера еле заснула в 3, в 7 проснулась за 30 минут до будильника. Люди, которые тебя окружают - вот секрет твоего постоянного движения! Если они горят, не спят, маньячат вместе с тобой - все выйдет.. Если они не дают тебе уснуть вечером своими планами на будущее, не убегают пораньше - вас ждет успех ! И даже когда тебя покинут на мгновение силы - они вытащат тебя за шкирки и впихнут в новый день. Окружайте себя людьми для которых #ВАЖНО то что они делают! Теми, кто впитывает каждую секунду этой жизни!!!!! Жадно и безжалостно!!!!»

Лолита Милявская показала фото котиков: «Черчилль и Рыжик». Анна Семенович нарядила свою собачку: «Мое маленькое чудо, в розовом платье, знакомится с Дедушкой Морозом и Петушком» и собирается в отпуск. А Анна Хилькевич уже в пути с маленькой дочкой: «Сори, наш папа в кадр не поместился, он фоткает», — оправдалась она.

Наталья Ионова нарядила дочку Веру Снегурочкой. Анфиса Чехова поделилась видеороликом с детского утренника:

Видео опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova)Дек 28 2016 в 11:37 PST

Лена Темникова показала дочь, поющую любимую песенку:

Видео опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Дек 29 2016 в 6:49 PST

Рената Литвинова репетирует Новый Год, а Анна Нетребкл и Юсиф Эйвазов уже начали отмечать его заранее, одновременно со своей годовщиной:

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiagoДек 29 2016 в 10:47 PST

Фото: instagram.com