Сати Казанова встретилась с Памелой Андерсон, Анастасия Самбурская исполнила свою мечту, Ксения Собчак радуется зиме, Алла Пугачева музицирует. Это и многое другое — в сегодняшнем дайджесте.

Сегодня с утра звезды показывали милые фотографии своих детей. Начала Ксения Бородина: «Сестренки за утренними пирожками». Анфиса Чехова продолжила: «С Наступающим вас, от маленького Трицератопса, любителя черепашек». Елена Ваенга показала, как ее сын пишет письмо Дедушке Морозу. Как и сын Елизаветы Боярской, он оказался очень скромным мальчиков.

Яна Рудковская снова похвасталась выступлением сына в ледовом шоу:

Видео опубликовано Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Дек 30 2016 в 12:27 PST

Анастасия Волочкова — выступлением дочери в домашнем театре:

Я люблю петь в нашем домашнем театре с друзьями для мамы. #волочкова #друзья #дом #ариадна Видео опубликовано @ariadna_volochkova Дек 30 2016 в 5:18 PST

Василиса Володина и Настасья Самбурская исполнили свои мечты: первая — посмотрела балет «Щелкунчик» в Большом Театре накануне Нового года, вторая — приобрела квартиру с панорамным видом. «Осуществляй мечты, не будь курицей», — прокомментировала Самбурская. Стас Костюшкин исполнил желание мамы и опубликовал ролик, в котором он поет оперную арию:

Ксения Собчак, тем временем, просто радуется зиме:

Самая долгожданная пятница настала!!!! Всё! В этом году больше никакой работы!!! Выгуливаю семью и парку @vtoroy_mekhovoy -влюблена в эту марку,и немножечко в ее создателей Видео опубликовано Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Дек 30 2016 в 12:35 PST

Когда как ее муж занимается спортом:

Видео опубликовано Максим Виторган (@mvitorgan)Дек 30 2016 в 6:47 PST

Сати Казанова встретилась с Памэлой Андерсон: «Ми энд Памэлушка. Спелись на тему защиты животных и того, как здорово, что у нас одинаковые шубы. Люди с хорошим вкусом всегда найдут общий язык».

А Игорь Николаев показал, как музицирует Алла Борисовна:

Фото опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Дек 30 2016 в 9:45 PST

Фото: instagram.com