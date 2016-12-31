Сегодня с утра звезды показывали милые фотографии своих детей. Начала Ксения Бородина: «Сестренки за утренними пирожками». Анфиса Чехова продолжила: «С Наступающим вас, от маленького Трицератопса, любителя черепашек». Елена Ваенга показала, как ее сын пишет письмо Дедушке Морозу. Как и сын Елизаветы Боярской, он оказался очень скромным мальчиков.
Яна Рудковская снова похвасталась выступлением сына в ледовом шоу:
Анастасия Волочкова — выступлением дочери в домашнем театре:
Василиса Володина и Настасья Самбурская исполнили свои мечты: первая — посмотрела балет «Щелкунчик» в Большом Театре накануне Нового года, вторая — приобрела квартиру с панорамным видом. «Осуществляй мечты, не будь курицей», — прокомментировала Самбурская. Стас Костюшкин исполнил желание мамы и опубликовал ролик, в котором он поет оперную арию:
Дорогие мои подписчики , я понимаю , что данное видео не совсем вам интересно , но моя любимая мамочка попросила , чтобы я это выставил . Сказала - Ну сделай мне такой новогодний подарок. Мамуля, конечно сделаю . P.S Я понимаю , сколько нареканий ща посыпется от вокалистов , мол дергается , мол дыхание короткое, ну и конечно же голоса нет . Ребят, многое я сам знаю , но на этом конкурсе в Румынии, я стал дипломантом.Мне было ооочень страшно и трудно. Спасибо огромное моему преподавателю Ирине Божедомовой , за то что она вселила уверенность в меня и заставила поверить , что я могу . Любимые мои подписчики, на вашем пути , всегда будут встречаться люди , которые будут сеять в вас зерно сомнения , но будут и те , кто будут привязывать карандаш к цветочку , и благодаря им ,все получится. С Наступающим, родные мои !!
Ксения Собчак, тем временем, просто радуется зиме:
Когда как ее муж занимается спортом:
Сати Казанова встретилась с Памэлой Андерсон: «Ми энд Памэлушка. Спелись на тему защиты животных и того, как здорово, что у нас одинаковые шубы. Люди с хорошим вкусом всегда найдут общий язык».
А Игорь Николаев показал, как музицирует Алла Борисовна:
Фото: instagram.com