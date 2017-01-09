Анфиса Чехова, Валерия и Кети Топурия померились длиной ног, Анна Седокова решила покорить мир, Татьяна Навка отдыхает с дочками на райском острове. Все это и многое другок — в нашем дайджесте.

Сегодня Анфиса Чехова и Валерия не сговариваясь опубликовали одинаковые фотографии. На них они запечатлены в одинаковых позах, но в разных спортивных залах. Кети Топурия показала бесконечные ноги, а Настасья Самбурская продолжает совершенствовать себя: «Тот неловкий момент, когда месяц не занимаешься в зале, хочешь по старой памяти фотографию выложить после тренировки, а ты дрищуган. Давайте все вместе возьмем себя в руки, праздники кончились, нарабатываем рельеф, правильно питаемся! А тем, кто не расслабился от меня теплые обнимашки», — мотивирует она подписчиц.

Анна Седокова задумалась о покорении мира: «Детей разбудила, вкусный завтрак приготовила и малышек накормила, в школы отвезла, к доктору записала, собаку погуляла, хомякам подстилку поменяла ... Пора приступать к строительству многомиллионной Империи». Ольга Кабо просто делает свое дело. «Вот так счастливо и с восторгом закончился вчера в театре им Моссовета спектакль "Опасные связи». Любим спектакль и наших зрителей», — написала она под красивой фотографией со сцены.

Наталья Шкулева и Андрей Малахов примерили маски животных. Сын Яны Рудковской радуется волшебному шару. Игорь Николаев показал, как они с женой веселятся с друзьями-артистами.

Видео опубликовано Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Янв 9 2017 в 7:36 PST

Елена Летучая купила билеты в лето. «Ну вот и у меня счастливый билетик», — похвасталась она в блоге, сопроводив сообщение иконкой с изображением волн. Юлия Барановская поделилась красивой фотографией с Бали. Наталья Чистякова-Ионова — тоже: она отдыхает с Александром и Анжеликой Ревва, Мариусом Вайсбергом и Павлом Деревянко. Татьяне Навке на райском острове составили компанию дочери — Саша Жулина и Надежда Пескова. А Анастасии Волочковой — неизвестный кавалер.

Екатерина Андреева показала, чем их кормят в Камбоджийском Сиемреапе.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 9 2017 в 9:30 PST

Филипп Киркоров по традиции отправился во Флориду. А Полига Гагарина вернулась с каникул и снова прокомментировала слухи о беременности, сопроводив запись тегом #достали: «Журналисты и любопытные подписчики, этот пост я посвящаю вам. Никаких официальных заявлений ни о чем и нигде я не делала. Спрашивать меня бесконечно под каждым постом один и тот же вопрос — бессмысленно, я с вами свою личную жизнь обсуждать не собираюсь, как вы успели заметить. Все таки осмелюсь попросить у вас разбудить в себе чувство такта».

Фото: instagram.com