Время с детьми, обновки и встречи с друзьями — все это в сегодняшнем дайджесте

Прошедший вторник в Instagram звезд ознаменовался встречами с друзьями, прогулками с детьми, долгожданными покупками. Эвелина Бледанс встретилась с Ольгой Кабо и Александром Медведевым, запомнившимся всем как Шура. Последний поразил подписчиков актрисы широкой белоснежной улыбкой.

Татьяна Тотьмянина опубликовала уютный снимок с семьей, сейчас они отдыхают во Франции. «Дышим счастьем», — написала она, снабдив пост хештегами #тотьмянина #ягудин #мишель. Певица Зара тоже поделилась идиллической картинкой: «В жизни мало бывает моментов абсолютного счастья! Думаю, это был один из них». Позже она с грустью отметила, что ее отпуск закончился.

Фото опубликовано Зара (@zara_music)Янв 10 2017 в 11:01 PST

Татьяна Навка показала подросших дочерей. Иосиф Пригожин восхитился упорством своего сына, Арсения Шульгина: «Ни дня без музыки. Арсений готовится к 28 февраля». В этот день юношу ждут с концертом в Ижевске.

Мерилин Керро готовится к открытию своего дела. Ирину Безрукову не отпускает новогоднее настроение. Рената Литвинова наслаждается зимой: «Лучшая погода, чтобы ждать». А Анна Нетребко — показала, что ей помогает не унывать в это холодное время года.

Андрей Григорьев-Апполонов похвастался покупкой: «Купил очки за 10$, пока не потеряю-хрен вылезу! Носил 10(!) лет такие же круглые, только антикварные, как у Шостаковича, с пружинистами душками». Стас Пьеха пошутил, что из-за аварии у него началось заражение крови и начались всплески неконтролируемой агрессии.

К Игорю Николаеву, который проводит досуг в Майами, прибыл Леонид Агутин. «Наконец-то приехал дружок! Поиграй же со мной в теннисок! (Из английской народной поэзии 17-го века) P.S. У Лени вариант подписи жестче: Ножки-то тоненькие, а жить-то хочется!)))», — радуется он.

Всё в мире относительно. Вот, например, в Майами очень холодно сегодня, по-зимнему холодно, но относительно Москвы... Фото опубликовано Леонид Агутин (@agutinleonid) Янв 8 2017 в 10:27 PST

Отправившиеся на отдых Елена Летучая и ее супруг прибыли в конечный пункт назначения. Они остановились в районе Национального парка Мануэль Антонио, на Коста-Рике.

Фото: instagram.com