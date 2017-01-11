Сегодня самыми интересными в Instagram звезд оказались видеоролики. Хотя есть и любопытные фотографии — как же без них. Например, Юлия Топольницкая сообщила, что они с любимым супругом наконец отправляются в свадебное путешествие — судя по тегам, спустя 189 дней после свадьбы.
Павел Деревянко показал потрясающую фотографию заката у моря: «Ох уж эти сансеты.. И потанцевали, и позагорали, и безусловно искупались..)) Это был мой первый Казантип, вернее Episode..) Много было классных моментов». Елена Летучая показала, как занимается спортом по утрам, находясь на сказочном пляже в районе Национального парка Мануэль Антонио на Коста-Рике. А Наталья Ионова продолжила баловать подписчиков соблазнительными фотографиями.
Татьяна Навка показала фото, на котором они с младшей дочкой запечатлены на корте: «Первые уроки Надежды в теннисе. Всех на спорт!!! Tennis time!». Малышка во всем подражает старшей сестре, Саше Жулиной.
Весь день звезды публиковали снимки в поддержку Аллы Пугачевой, а Николай Басков записал обращение своих тапочек к тапочкам Примадонны (напомним, что она прокомментировала скандал, направив камеру себе на ноги):
Анна Седокова показала, как делают уроки ее дочки:
К обучению малышек я всегда относилась очень серьёзно. Прописи это одна из самых важных задачек . Во-первых это вырабатывает усидчивость, а у меня вся малышня как и мама очень шустрые . Во-вторых разрабатывает пальчики. Писать , безусловно, для начала не хочется , но нас ждёт приз по окончанию и ещё сюрприз ))) И очень важна система и постоянство в этом деле . Нужно хоть 10 минуточек , но каждый день . Или через день . Честно признаюсь, что это одни из моих самых любимых моментов #SuperMonica #SuperMama #SuperLove
А где же старшая , спросите вы ? Тут . Просто она для меня такая особенная девочка . И я горжусь тем , что уроки она делает абсолютно сама ! В детстве мы как и с Мони много писали , через слезы , через психи даже иногда , но потом в один момент , она стала делать все сама . В классе втором )) И до сих пор , каждый свой год , она заканчивает с отличием ! Я не знаю что сработало , или условная "мышечная память " или мои занудные тексты о том , что я закончила школу с отличием ( чем даже сейчас очень горжусь ) Но главное о чем я всегда своим девочкам - Красота это не так важно , если у тебя нет образования ! Красивых девочек миллионы и на этом только не выедешь . Нужно быть интересным собеседником , добрым и позитивным человеком, знать множество языков и быть абсолютно сконцентрированным на развитии себя как личности ! А это исключительно самообразование ! Вот ) Так и правда легче жить . В косметике ориентироваться они всегда смогут , а вот в математике нет )) #SuperAlina #SuperMama #SuperLove
Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели день с сыном — на горке:
Екатерина Андреева продолжила свою гастрономическую экскурсию по Сиемреапу:
Обожжжжжаю рынки.Вкуснятина.И можно очень хорошо понять народ этой страны.Эмоции,торг,который здесь уместен и нравы #market #food #eat #markets #вкусно #вкусноиполезно #фрукты #овощи #еда #вкуснаяеда #едаялюблютебя #нямням #вкусняшка #вкуснятина #завтрак #мирдолжензнатьчтояем #вкусняшки #фотоеды #food #instafood #foodphoto #foodporn #instaeat #foodlover #foodgasm #foodblog #foodblogger #breakfast #meal #снамиопасноноинтересно
А Дмитрий Маликов похвастался талантами пловца:
Фото: instagram.com