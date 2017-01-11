Николай Басков записал обращение своих тапочек к тапочкам Аллы Пугачевой, Анна Седокова показала, как делают уроки ее дочки, Владимир Пресняков и Наталья Подольская играют с сыном. Сегодня в Instagram звезд — день видео!

Сегодня самыми интересными в Instagram звезд оказались видеоролики. Хотя есть и любопытные фотографии — как же без них. Например, Юлия Топольницкая сообщила, что они с любимым супругом наконец отправляются в свадебное путешествие — судя по тегам, спустя 189 дней после свадьбы.

Павел Деревянко показал потрясающую фотографию заката у моря: «Ох уж эти сансеты.. И потанцевали, и позагорали, и безусловно искупались..)) Это был мой первый Казантип, вернее Episode..) Много было классных моментов». Елена Летучая показала, как занимается спортом по утрам, находясь на сказочном пляже в районе Национального парка Мануэль Антонио на Коста-Рике. А Наталья Ионова продолжила баловать подписчиков соблазнительными фотографиями.

Татьяна Навка показала фото, на котором они с младшей дочкой запечатлены на корте: «Первые уроки Надежды в теннисе. Всех на спорт!!! Tennis time!». Малышка во всем подражает старшей сестре, Саше Жулиной.

Весь день звезды публиковали снимки в поддержку Аллы Пугачевой, а Николай Басков записал обращение своих тапочек к тапочкам Примадонны (напомним, что она прокомментировала скандал, направив камеру себе на ноги):

Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov)Янв 11 2017 в 11:03 PST

Анна Седокова показала, как делают уроки ее дочки:

Владимир Пресняков и Наталья Подольская провели день с сыном — на горке:

Видео опубликовано Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)Янв 11 2017 в 5:36 PST

Видео опубликовано Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Янв 10 2017 в 4:28 PST

Екатерина Андреева продолжила свою гастрономическую экскурсию по Сиемреапу:

А Дмитрий Маликов похвастался талантами пловца:

Видео опубликовано Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov)Янв 11 2017 в 12:47 PST

Фото: instagram.com