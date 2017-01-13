Беременная Полина Гагарина помогает детям, Дмитрий Шепелев ушел в горы, Тина Канеделаки подружилась с волками. Об этом и не только — в нашем дайджесте

Сегодня в Instagram многих звезд, начиная с молодой мамы Ксении Собчак, заканчивая беременной Полиной Гагариной, появились записи о помощи детям. Все они участвуют в акции makeapromise, инициированной брендом Louis Vuitton. «Поддерживаем чудесную благотворительную акцию!!», — написала Полина.

Яна Рудковская поддержала флешмоб, запущенный Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым:

Дмитрий Шепелев ушел в горы, Тина Канеделаки подружилась с волками: «Зима... волки... домашние…». А Иосиф Пригодин — с акулами.

Лена Темникова поделилась забавным видеороликом с дочкой: «Мы наваливаем басс... . А еще мы прокололи ушки. И больше нашу Сашу не будут называть мальчиком», — похвасталась она.

Видео опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Янв 11 2017 в 7:48 PST

Анна Семенович отпраздновала день рождения друга в компании с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Светланой Ходченковой на Бали. «Счастливая банда в сборе», — написала она.

Анна Хилькевич проводит время с мужем на берегу океана. «Грязные танцы на закате с @mr.ar4i», — комментирует она. А у Юлии Топольницкой наконец случился медовый месяц:

Вот он какой оказывается "Медовый Месяц" @igorchehov @constancehotels #myconstancemoment #constancehotels #чехольницкие #чехольницкие190деньсвадьбы Видео опубликовано Юлия Топольницкая (@juliatopolnitskaya) Янв 12 2017 в 1:43 PST

Рената Литвинова и Татьяна Навка не сговариваясь опубликовали фотографии с дочками. «Кто сказал, что подруг не бывает??? I love you @sashazhulina литвинова с дочерью», — написала спортсменка. Дети Филиппа Киркорова поздравили Андрея Малахова с днем рождения.

Фото: instagram.com