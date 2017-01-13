Сегодня в Instagram многих звезд, начиная с молодой мамы Ксении Собчак, заканчивая беременной Полиной Гагариной, появились записи о помощи детям. Все они участвуют в акции makeapromise, инициированной брендом Louis Vuitton. «Поддерживаем чудесную благотворительную акцию!!», — написала Полина.
Яна Рудковская поддержала флешмоб, запущенный Николаем Басковым и Филиппом Киркоровым:
Долго думала принимать Эстафету от @fkirkorov или нет , но поняла одно #тапкамбыть , хулиганить так хулиганить!))) Хотя в моем послании заложен глубокий смысл. Умные поймут, глупым все-равно бесполезно! И вообще, ребята, давайте жить дружно, любить и уважать друг друга, тем более, что гениальные песни Аллы Борисовны @alla_orfey не могут вызывать других чувств, кроме светлых! У здоровых людей. А больным - лучше лечиться, если, конечно, эта клиническая злоба поддаётся терапии. Ещё PS: Вот, мы даже с Тиманом @timatiofficial мировую подписали. Недавно. После 8 летней войны - "белой" и "чёрной" Розы, так сказать... Чаек попили, посмеялись от души над кознями друг друга Мира и добра всем! И давайте помнить всегда , что Не ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ ! А кто отречётся - туда вам и дорога ...
Дмитрий Шепелев ушел в горы, Тина Канеделаки подружилась с волками: «Зима... волки... домашние…». А Иосиф Пригодин — с акулами.
Лена Темникова поделилась забавным видеороликом с дочкой: «Мы наваливаем басс... . А еще мы прокололи ушки. И больше нашу Сашу не будут называть мальчиком», — похвасталась она.
Анна Семенович отпраздновала день рождения друга в компании с Андреем Григорьевым-Апполоновым и Светланой Ходченковой на Бали. «Счастливая банда в сборе», — написала она.
Анна Хилькевич проводит время с мужем на берегу океана. «Грязные танцы на закате с @mr.ar4i», — комментирует она. А у Юлии Топольницкой наконец случился медовый месяц:
Рената Литвинова и Татьяна Навка не сговариваясь опубликовали фотографии с дочками. «Кто сказал, что подруг не бывает??? I love you @sashazhulina литвинова с дочерью», — написала спортсменка. Дети Филиппа Киркорова поздравили Андрея Малахова с днем рождения.
Дорогой наш Самый Лучший Крестный Андрей @malakhov007 ! Долго мы готовились к этому дню, и пусть немного с опозданием( причина была уважительная, при встрече все расскажу), но все же поздравляем все дружно тебя с Днем Рождения! В 45- жизнь только начинается! Мы тебя очень любим и дорожим твоей любовью и дружбой! Будь счастлив!! Твои Киркоровы!
Фото: instagram.com