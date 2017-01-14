Евгений Плющенко и Татьяна Навка похвастались талантами своих детей, Наталья Ионова и Настя Каменских продолжили радовать откровенными снимками... о том, как прошла у звезд пятница, 13-е — смотрите в нашем материале

Миф о том, что в пятницу 13-го случаются одни неприятности разрушила сегодня наша лента в Instagram. Звезды показывали фотографии и видеоролики со своими детьми, поздравляли подписчиков и наслаждались отдыхом. Певица Слава, например, показала уютную фотографию веранды. «Голливудские холмы!», — прокомментировала она.

«Перелет Майами-Лондон завершен. Ну... Лондон как Лондон...) Две печальки: 1. Холодно 2. Ручки коротковаты для панорамного селфи...», — отчитался и пожаловался Игорь Николаев. Иосиф Пригожин и Дмитрий Маликов встретились в торговом центре Бурдж Халифа в Дубае.

Саша Жулина показала фотографию потрясающего заката, на фоне которого она встала в позу йога. А Алиса Гребенщикова встретила день вниз головой. «Чтобы пятница 13ое прошла хорошо», — пояснила она.

Наталья Ионова встретила утро полуобнаженной: «Утреннее пробуждение букетом цветов», — написала звезда, сейчас она с мужем, детьми и компанией друзей находится во Вьетнаме.

Настя Каменских продолжила демонстрировать фигуру, теперь уже в новом купальнике, слегка напоминающем нижнее белье. А вот Анна Семенович была скромнее. Она предстала перед подписчиками в длинном белом платье и обратилась к ним с вдохновляющей речью: «Живу в танце раскрашивая Мир! Любимые, идите за своей мечтой и ничего не бойтесь, у вас все получится. Даже если вашу мечту не поддерживают другие, не обижайтесь на них, у них есть своя мечта, просто не все люди умеют позволять жить другим, так как они хотят. В этом заключается мудрость жизни, жить самим в удовольствие и не мешать другим. Хорошего всем дня #счастьевнутринас #хорошийдень #анясеменович #люблюилюбима #Бали #позитивщики». Катя Варнава отчиталась: «Я экстренно выгораю, подгораю и видимо не ровно загораю».

Татьяна Навка показала танцующую дочь. «Танцуем!!! Глаз не оторвать от этих глаз и бедер! Ну конечно же мы, родители, видим в своих детях свое продолжение и гордимся этим!!», — написала она.

Видео опубликовано Tatiana Navka (@tatiana_navka)Янв 13 2017 в 10:15 PST

Евгений Плющенко похвастался успехами сына: «Первая хореография будущего чемпиона Сани, неуклюжего пингвиненка еще в 3-х летнем возрасте и на хоккейных коньках ) Скоро выложу его прогресс».

Видео опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)Янв 13 2017 в 6:32 PST

Максим Виторган показал могучую спину в пластырях: «Две полоски... Девочки, что делать-то???», — шутит он.

Олеся Судзиловская показала, что приготовила на Старый Новый Год: «С таким удовольствием приготовила сегодня борщ, оливье, пасту Карбонара! "Новый гооод настаееет! Это много или мало?!"», — радуется она.

А Ольга Кабо предстала перед подписчиками в необычном наряде. «Ну, что друзья! Ваша Снегурочка поздравляет Вас с этим странным, но очень любимым и добрым праздником- Старым Новым годом! Желаю Мира и процветания! Забирайте из уходящего года все самое лучшее- и приумножайте все это в Новом году) Удачи! С праздником!!!», — написала она.

Фото опубликовано Ольга Кабо (@kabo_olga)Янв 13 2017 в 12:51 PST

Другие поздравления звезд ищите в нашей подборке.

Фото: instagram.com