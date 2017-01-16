Алена Водонаева показала настоящую длину своих волос, Анастасия Волочкова записала очередной видеопривет, Анна Семенович поделилась откровенной фотографией. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня поклонники Веры Брежневой проснулись под звуки ее поцелуев:

Видео опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)Янв 15 2017 в 10:39 PST

А фанаты Алены Водонаевой увидели настоящую длину ее волос. «Как же надоело отращивать волосы. Как же это медленно. И бесконечно цеплять эти прядки для съемок надоело. Психануть и нарастить что ли?», — таким вопросом задалась она с утра.

Ольга Кабо поделилась фотографией с подругами: «Сколько прекрасных воспоминаний связано с Римом) Теперь прибавилось еще одно- Asunte Madre- потрясающий рыбный ресторан! Наслаждаемся кухней и общаемся от души». Татьяна Навка показала селфи с дочерью: «Хоть я и не сторонник селфи, но иногда с Сашей Жулиной можно!!! И только с ее одобрения».

Егор Крид сделал селфи с Иосифом Пригожиным, оба они находятся в Дубае. «Пригоджи и Егоджи на отдыхе», — написал он, намекая на шутку, которую Иван Ургант недавно отпустил по поводу лица продюсера.

Светлана Бондарчук показала свой понедельник в Париже. Анна Семенович поделилась бекстейджем к новой съемке: «Такую красоту сегодня наснимали! Спасибо вам ребята за крутую фотосессию. Конечно Бали сказочный остров на котором живут талантливые люди». Настя Каменских продолжает радовать фанатов фотографиями в купальнике.

Певица Слава с дочкой тоже отдыхают на море, а Анастасия Волочкова записала очередной привет с Мальдив.

Надежда Бабкина уже вся в делах, они с Александром Васильевым снимают новые серии «Модного приговора». Юля Топольницкая похвасталась съемками с Федором Бондарчуком: «Когда я училась в театральной академии, мы с одногруппницами шутили на тему того, что если звонит незнакомый номер, то это сто процентов Федор Бондарчук решил позвать нас в свое кино. Сразу не брали трубку, выдыхали, смеялись и потом собравшись с духом отвечали.... но это в основном были предложения кредитов от разных банков. И я не могла себе представить, что когда-нибудь я буду в гостях у Федора Бондарчука, в передаче "кино в деталях". Видимо нужно до последнего верить в свою мечту, и никогда не останавливаться», — заключила она.

Александр Буйнов поздравил с днем рождения Василия Ланового: «С Днем рождения поздравляем величайшего артиста современности! Великая честь выступать на одной сцене с легендой театра и кино!». А Игорь Николаев посвятил пост группе The Beatles.

Фото: instagram.com