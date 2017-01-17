Эвелина Бледанс, Николай Басков и Лена Темникова показали, что у них в тарелках, Наталья Ионова отправилась на прогулку со свекровью, Алена Водонаева пожаловалась на сына. Об этом и многом другом — в нашем дайджесте.

Сегодня Игорь Николаев и Митя Фомин весь день получали поздравления с днем рождения. Для первого жена Юля Проскурякова собрала в коллаж разные фотографии: «С днем рождения, любимый, гениальный, добрый, умный, красивый, мудрый с днем рождения лучший из лучших», а второй похвастался сообщением, которое написала его мама: «Самое первое и самое главное поздравление!Разве может быть иначе?»

Алена Водонаева пожаловалась на взрослого сына: «Я всегда так "рада", когда Богдан со мной спит. Вчера в ночи сделала это фото, чтоб ему сегодня показать. Сын сказал - прикольно. Действительно, мне очень прикольно. Особенно, когда это резко и неожиданно», — написала она под фотографией его ноги на своем лице. Кристина Орбакайте опубликовала совместное фото своих детей: «Моя команда». А Ксения Бородина поделилась забавным видеороликом с дочкой:

Видео опубликовано borodylia (@borodylia)Янв 17 2017 в 1:49 PST

Алексея Воробьева утешает его пес. «ЭлвисМэлвис показывает Любовь со всей силы», — умиляется хозяин.

Видео опубликовано Алексей Воробьев (@mr.alexsparrow)Янв 16 2017 в 9:20 PST

Наталья Подольская прогулялась по Красной Площади и насладилась остатками праздничной атмосферы. Наталья Ионова — вышла на прогулку с любимой свекровью. «Спасибо за эту утреннюю прогулку!! Знаете, чтобы зиму любить, надо по ней иногда скучать!!!», — написала звезда, вернувшаяся из очередного долгожданного отпуска.

Анита Цой согрешила с киевским тортиком: «Торт "Киевский" из Киева. Шесть часов подряд обо всем и о музыке. Мы о музыке и только о нас. По секрету, у нас с Олей был первый день постновогодней диеты. Торт съеден. А, ну его. Музыка на всю катушку. Животы и наши души спокойны». Врачи разрешили Эвелине Бледанс съесть немного фруктов. «Когда я получила эту тарелку я на нее даже не набросилась, а съела тихонечно 3ю часть». А Николай Басков и Лена Темникова ели сегодня салатики.

Видео опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Янв 17 2017 в 11:23 PST

Завершим наш дайджест отчетом Екатерины Андреевой, она показала экзотический суп: «А мне рыбешки мелкой на закуску...говаривал кот Базилио. Но въетнамцы не мелочатся. Про кота не слыхали (и это хорошо). Если суп-то огромными кастрюлями на огне, если рыба-то с полстола. Идеальное место для обжор. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста», — комментирует путешественница.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 16 2017 в 9:35 PST

Фото: instagram.com