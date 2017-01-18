Анита Цой искупалась в проруби, Екатерина Андреева попробовала дуриан, Елизавета Боярская показала новое фото с мужем. Об этом и не только — в нашем дайджесте

Сегодня утром Юлия Проскурякова показала редкую фотографию с дружеских посиделок, на которых присутствовала и Алла Борисовна — звезда отмечали день рождения Игоря Николаева. Наталья Подольская и Елизавета Боярская поделились почти одинаковыми фотографиями с мужьями.

Татьяна Лазарева рассказала, как спасала свой утопленный айфон: «Все, что могла сделала: симку вынула, выключила, феном обдула, в рис на батарею полдожила. Правда, на пол-экрана теперь вот такая фигня. Ну, привыкну, наверное. Хотя мысль пожить без телефона присутствовала целые сутки». Максим Виторган продемонстрировал, как работает над телом в зале:

Алена Водонаева показала свой будуар. Анна Седокова рассказала про круговорот вещей в ее семье: «Если я покупаю что то себе, это обязательно завтра утром окажется на Алине, но как только старшая сестра выйдет на улицу, в ее шкаф отправляется Моника и выходит из него в полном аутфите от старшей сестры. Единственное с обувью пока вопросы, но вчера прозвучала фраза - Мамочка, знаешь что мне идеально подходит к моему бежевому костюму? Твои новые YEEZY. А я ей - А мне идеально подходит утро, в котором я просыпаюсь, а твоя сестра счастливая, собранная в садик, позавтракала и причесалась. Так мы и делаем жизнь друг друга идеальной».

Тимати с дочкой отдыхают на берегу моря. Певица Слава с семьей — тоже. А вот отдых Валерии заканчивается, сегодня женщина опубликовала фотографию своего стройного тела в купальнике. «Наш последний денек в Дубае. С погодой нам крупно повезло», — пишет она.

Екатерина Андреева рассказала о своих впечатлениях от дуриана.

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 17 2017 в 9:40 PST

Анита Цой искупалась в проруби:

А Светлана Ходченкова показала как выглядит «крещение по-балийски».

Фото: instagram.com