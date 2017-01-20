Звезды продолжают отдыхать. Часть уже похвасталась этим, поздравляя всех верующих с Крещением. Тимати сантименты проигнорировал: он занят важным делом, учит дочь кататься на серфе: «Учимся любить океан, правильно им пользоваться, понимать и не бояться волны».
Сати Казанова примерила индийское сари. «Быть в Индии и не посетить храмы… На мой взгляд, это просто преступление. С такой любовью меня вчера наряжали индуски из аюрведический клиники, где я нахожусь третью неделю! Пришли ко мне в номер с цветами.. щебетали как птички.. Чувствовала себя невестой которую готовят к свадьбе… нет! Гораздо лучше я себя чувствовала!». Нюша тоже в ярком: встречает закат в Африке.
Полина Гагарина случайно попала в рай: «Это произошло бессознательно... рука дрогнула, мы купили билеты и вот мы здесь! Мы в раю!». А Вера Брежнева уточнила местоположение своего рая: Пхукет, Тайланд.
Екатерина Варнава поделилась стильным видео из отпуска.
Андрей Григорьев-Апполонов заплетает косички от безделья:
Владимир Пресняков похвастался подарком сына. Мой Сын купил мне любимую маечку! Ему кажется это ерундой а для меня это МЕГОПОДАРОК!!! Спасибо Никитончик!». Владимир Кристовский показал фото семьи. Дмитрий Маликов подарил поклонникам припев своей неизвестной песни.
Татьяна Навка и Алла Пугачева показали фотографии дочерей.
Фото: instagram.com