Тимати учит дочь кататься на серфе, Владимир Пресняков похвастался подарком сына, Полина Гагарина случайно попала в рай, Сати Казанова примерила индийское сари. Эти и другие снимки ищите в нашем дайджесте

Звезды продолжают отдыхать. Часть уже похвасталась этим, поздравляя всех верующих с Крещением. Тимати сантименты проигнорировал: он занят важным делом, учит дочь кататься на серфе: «Учимся любить океан, правильно им пользоваться, понимать и не бояться волны».

Сати Казанова примерила индийское сари. «Быть в Индии и не посетить храмы… На мой взгляд, это просто преступление. С такой любовью меня вчера наряжали индуски из аюрведический клиники, где я нахожусь третью неделю! Пришли ко мне в номер с цветами.. щебетали как птички.. Чувствовала себя невестой которую готовят к свадьбе… нет! Гораздо лучше я себя чувствовала!». Нюша тоже в ярком: встречает закат в Африке.

Полина Гагарина случайно попала в рай: «Это произошло бессознательно... рука дрогнула, мы купили билеты и вот мы здесь! Мы в раю!». А Вера Брежнева уточнила местоположение своего рая: Пхукет, Тайланд.

Екатерина Варнава поделилась стильным видео из отпуска.

Видео опубликовано КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)Янв 18 2017 в 12:31 PST

Андрей Григорьев-Апполонов заплетает косички от безделья:

Владимир Пресняков похвастался подарком сына. Мой Сын купил мне любимую маечку! Ему кажется это ерундой а для меня это МЕГОПОДАРОК!!! Спасибо Никитончик!». Владимир Кристовский показал фото семьи. Дмитрий Маликов подарил поклонникам припев своей неизвестной песни.

Татьяна Навка и Алла Пугачева показали фотографии дочерей.

Фото: instagram.com