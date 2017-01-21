Алексей Воробьев, Ирина Аллегрова и Ольга Бузова принимали сегодня поздравления с днем рождения. Филипп Киркоров посетил выступление Cirque Du Soleil. А Эвелина Бледанс показала, что она абсолютно выдохлась на тренировке. Настя Каменских опубликовала новое фото в купальнике.
Беременная Полина Гагарина поделилась снимками их с мужем и сыном отдыха: «На Мальдивах мы опять». Ани Лорак показала фото в купальнике с дочкой и без. Аня Седокова похвасталась модельным поведением дочери: «SuperMonica репетирует взгляд Беллы Хадид, чтобы посмотреть при встрече на Селену Гомес».
Анна Хилькевич показала селфи с малышкой: «Обожаю… свою кнопочку, детские дни рождения и селфиться. Но ходить без мужа на праздники не очень всё-таки не очень. В итоге нет ни одной нормальной фотки #мирошасднемрождения #мироше1годик».
Тимати опубликовал очередное фото с дочкой — как та качает его в гамаке на берегу океана. А Владимир Пресняков и Ольга Шелест показали трогательные видеоролики с детьми:
Фото: instagram.com