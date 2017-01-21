Беременная Полина Гагарина показала фото в купальнике, Владимир Пресняков и Ольга Шелест показали трогательные видеоролики с детьми. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Алексей Воробьев, Ирина Аллегрова и Ольга Бузова принимали сегодня поздравления с днем рождения. Филипп Киркоров посетил выступление Cirque Du Soleil. А Эвелина Бледанс показала, что она абсолютно выдохлась на тренировке. Настя Каменских опубликовала новое фото в купальнике.

Беременная Полина Гагарина поделилась снимками их с мужем и сыном отдыха: «На Мальдивах мы опять». Ани Лорак показала фото в купальнике с дочкой и без. Аня Седокова похвасталась модельным поведением дочери: «SuperMonica репетирует взгляд Беллы Хадид, чтобы посмотреть при встрече на Селену Гомес».

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Янв 20 2017 в 7:35 PST

Анна Хилькевич показала селфи с малышкой: «Обожаю… свою кнопочку, детские дни рождения и селфиться. Но ходить без мужа на праздники не очень всё-таки не очень. В итоге нет ни одной нормальной фотки #мирошасднемрождения #мироше1годик».

Тимати опубликовал очередное фото с дочкой — как та качает его в гамаке на берегу океана. А Владимир Пресняков и Ольга Шелест показали трогательные видеоролики с детьми:

Модник Видео опубликовано Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir) Янв 20 2017 в 6:52 PST

"Iris" U2 #myIris Видео опубликовано Shelest Olga (@olgashelest) Янв 20 2017 в 5:36 PST

Фото: instagram.com