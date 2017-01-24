Певец Иракли Пирцхалава поделился селфи с родины: «Доброе утро Вьетнам!», — пошутил он. Анфиса Чехова опровергла разговоры о беременности: «Шампанское по утрам пьет кто? Правильно! Люди, которые хотят весело провести день», — написала она. Семейство Пресняковых-Подольских встретили день в Мерибеле — горнолыжном курорте в Долине Тарантез во французских Альпах.
Певица Слава поделилась смешной фотографией. «Ааааа, мамуля завалила лебедя!!!!!», — пояснила она. Елена Летучая показала, как выглядит ее фигура после занятий серфингом.
Анна Нетребко похвасталась видел из боулинга:
Ирина Шейк поздравила маму с праздником. Нюша – сделала фото своей мамы в купальнике и тоже выложила в Интернет.
Алексей Воробьев лечит дуевные раны: «Говорят, что нельзя смешивать личную жизнь и работу. Но моя работа позволяет мне воссоздавать переживания, и отделять их от себя. Конечно, я бы мог и дальше улыбаться, и делать вид, что всё нормально. Но я не хочу. Эту страницу своей жизни я не буду перелистывать, я был слишком счастлив, когда писал её. Я смешаю слова, фото, видео, и воспоминания, которые у меня остались, и перерисую их на той же странице, в точности, как художник, пишущий портрет с натуры..." #ЯПростоХочуПриехать и быть рядом….", — написал он.
Яна Поплавская похвасталась грамотой. А Стас Костюшкин показал, как он ходит в гости:
Фото: instagram.com