Анфиса Чехова пьет шампанское, Алексей Воробьев наодит спасение в работе. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Певец Иракли Пирцхалава поделился селфи с родины: «Доброе утро Вьетнам!», — пошутил он. Анфиса Чехова опровергла разговоры о беременности: «Шампанское по утрам пьет кто? Правильно! Люди, которые хотят весело провести день», — написала она. Семейство Пресняковых-Подольских встретили день в Мерибеле — горнолыжном курорте в Долине Тарантез во французских Альпах.

Певица Слава поделилась смешной фотографией. «Ааааа, мамуля завалила лебедя!!!!!», — пояснила она. Елена Летучая показала, как выглядит ее фигура после занятий серфингом.

Анна Нетребко похвасталась видел из боулинга:

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiagoЯнв 22 2017 в 11:40 PST

Ирина Шейк поздравила маму с праздником. Нюша – сделала фото своей мамы в купальнике и тоже выложила в Интернет.

Алексей Воробьев лечит дуевные раны: «Говорят, что нельзя смешивать личную жизнь и работу. Но моя работа позволяет мне воссоздавать переживания, и отделять их от себя. Конечно, я бы мог и дальше улыбаться, и делать вид, что всё нормально. Но я не хочу. Эту страницу своей жизни я не буду перелистывать, я был слишком счастлив, когда писал её. Я смешаю слова, фото, видео, и воспоминания, которые у меня остались, и перерисую их на той же странице, в точности, как художник, пишущий портрет с натуры..." #ЯПростоХочуПриехать и быть рядом….", — написал он.

Яна Поплавская похвасталась грамотой. А Стас Костюшкин показал, как он ходит в гости:

Видео опубликовано Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)Янв 22 2017 в 8:12 PST

Фото: instagram.com