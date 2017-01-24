Растолстевшая Глюк'oZa, любимые питомцы Анны Семенович и Мити Фомина, и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня с утра Митя Фомин похвастался своим огромным другом: «Наш холостяцкий #завтрак с мейнкуном Бармалеем! Всем доброго утра!»

Видео опубликовано Митя Фомин/Mitya Fomin/Singer (@mf_agent)Янв 23 2017 в 11:43 PST

Анна Семенович отправилась с собачкой в салон

Видео опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)Янв 24 2017 в 1:24 PST

Наталья Ионова показала, из-за кого все ее беды: «Как я поправилась из-за @belonika. И, так как в кадре @shnurovs, видео без звука».

Видео опубликовано Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Янв 23 2017 в 9:31 PST

Ксения Собчак сбежала из дома вчера: «В Париж по делу срочно», и вскоре отбыла назад. «Первая командировка за полгода прошла успешно, пора домой!!!», — отчиталась она сегодня.

Беременная Полина Гагарина показала небеременное фото. Андрей Григорьев-Апполонов отдыхает в Сингапуре. А Ольга Бузова страдает в Риме: «Мне холодно одной в тесном городе... после тебя в душе лишь развалины…», — пишет она.

Евгений Плющенко поделился новым видео с сыном: «Новые задания на льду для Сани, Саня в шоке!»

Видео опубликовано Евгений Плющенко (@plushenkoofficial)Янв 24 2017 в 2:21 PST

А Яна Поплавская просто поделилась хорошим настроением.

#хорошеенастроение #янапоплавская #смешныевидео #дурачимся #будьтесчастливы #целуювсех Видео опубликовано poplavskayayana (@the_yana_poplavskaya) Янв 24 2017 в 1:50 PST

Фото: instagram.com