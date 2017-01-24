Сегодня с утра Митя Фомин похвастался своим огромным другом: «Наш холостяцкий #завтрак с мейнкуном Бармалеем! Всем доброго утра!»
Анна Семенович отправилась с собачкой в салон
Наталья Ионова показала, из-за кого все ее беды: «Как я поправилась из-за @belonika. И, так как в кадре @shnurovs, видео без звука».
Ксения Собчак сбежала из дома вчера: «В Париж по делу срочно», и вскоре отбыла назад. «Первая командировка за полгода прошла успешно, пора домой!!!», — отчиталась она сегодня.
Беременная Полина Гагарина показала небеременное фото. Андрей Григорьев-Апполонов отдыхает в Сингапуре. А Ольга Бузова страдает в Риме: «Мне холодно одной в тесном городе... после тебя в душе лишь развалины…», — пишет она.
Евгений Плющенко поделился новым видео с сыном: «Новые задания на льду для Сани, Саня в шоке!»
А Яна Поплавская просто поделилась хорошим настроением.
Фото: instagram.com