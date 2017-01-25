Стас Михайлов радуется простым вещам, Дима Билан показал свой холостяцкий быт, Ани Лорак показала новое фото семьи. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня звезды охотно делились самыми яркими моментами. Ольга Бузова совершила полет на частном самолете. Стас Михайлов, напротив, радуется простым вещам. Он поделился милыми фотографиями: «Бабочка влюбилась!!!!», — радуется певец.

Алла Михеева похвасталась букетом цветов. «Жил был художник один», — написала она. Татьяна Навка поздравила тезок с праздником. Дима Билан показал свой холостяцкий быт: «Собираю все треки написанные мной за последние 2 года! Их столько оказывается. Ревизия блин)) осталось понять, что будет жить, а что ..неА», — написал он, сидя в кабинете.

Трудяга Катя Гордон похвасталась успехами: «Редактирую стихи на вторую книгу... 2 том #стихикатигордон весной. Мой лирический герой прожил сотни жизней, разбил тысячу своих сердец, но точно знает что у каждого из вас точно есть или будет ,свой, человек. Который сделает вашу жизнь легче и с которым будет все ясно и тепло. Не сомневайтесь», — обещает она.

Певица Слава показала фото в купальнике: «Все, я тюлень! Даже купаться лень!», — призналась она. Анита Цой обзавелась новой шапочкой, а Ольга Шелест — доской. Наталья Подольская приобщает сына к зимним видам спорта: «Покоряем высоты с Темой», — написала она. Семья отдыхает неподалеку от Куршевеля.

Ани Лорак показала новое фото семьи. Светлана Бондарчук продемонстрировала результат скульптурного массажа. Ирина Безрукова рассказала о по-настоящему добром деле:

А Юлия Началова вспомнила, какой она была в детстве

Фото: instagram.com