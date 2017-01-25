Сегодня звезды охотно делились самыми яркими моментами. Ольга Бузова совершила полет на частном самолете. Стас Михайлов, напротив, радуется простым вещам. Он поделился милыми фотографиями: «Бабочка влюбилась!!!!», — радуется певец.
Алла Михеева похвасталась букетом цветов. «Жил был художник один», — написала она. Татьяна Навка поздравила тезок с праздником. Дима Билан показал свой холостяцкий быт: «Собираю все треки написанные мной за последние 2 года! Их столько оказывается. Ревизия блин)) осталось понять, что будет жить, а что ..неА», — написал он, сидя в кабинете.
Трудяга Катя Гордон похвасталась успехами: «Редактирую стихи на вторую книгу... 2 том #стихикатигордон весной. Мой лирический герой прожил сотни жизней, разбил тысячу своих сердец, но точно знает что у каждого из вас точно есть или будет ,свой, человек. Который сделает вашу жизнь легче и с которым будет все ясно и тепло. Не сомневайтесь», — обещает она.
Певица Слава показала фото в купальнике: «Все, я тюлень! Даже купаться лень!», — призналась она. Анита Цой обзавелась новой шапочкой, а Ольга Шелест — доской. Наталья Подольская приобщает сына к зимним видам спорта: «Покоряем высоты с Темой», — написала она. Семья отдыхает неподалеку от Куршевеля.
Ани Лорак показала новое фото семьи. Светлана Бондарчук продемонстрировала результат скульптурного массажа. Ирина Безрукова рассказала о по-настоящему добром деле:
Друзья , видите на фото слева , ( на самом верху)) над балконом ) -окошко? Там находится кабинка тифлокомментатора, из которой незрячим театралам , комментируют спектакли.. Пока такой профессии в штате театров нет)) Но работа ведётся . И уже 2,5 года незрячий зритель приходит к нам в театр. Я "устроилась на день на работу в Сбербанк")) , с тем, чтобы помочь оплачивать труд тифлокомментатора. Спасибо всем, кто помог!! Я не знаю всех лично, но @gorgadze_shota и актер Лев Прыгунов - были первыми !! Я рада сообщить вам, что на счет фонда поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, где я являюсь соучредителем и креативным директором, поступило 254 218,00 руб. – это весь дневной доход отделения, в котором я работала в рамках акции "Звезды в офисах Сбербанка". Спасибо команде Сбербанка и всем, кто помогает "увидеть " спектакли незрячим!!! #ИринаБезрукова #Сбербанк #Сбербанку175лет #Помогатьпросто #Благотворительность #ДоброеДело #иринаБезрукова #Тифлокомментирование #тифлок
А Юлия Началова вспомнила, какой она была в детстве
Я сама конечно в шоке ))) Это 1991 год)) мне тут 10 лет . Был какой то Концерт на Первом #изархивов Я ТАААААКАЯ ТУТ ХИП-ХОПЕРША )) Ещё и в модных тогда ЛОСИНАХ #УчительРисования #альбом #itunes #ахшколашкола #артистка #стараюсьизовсехсил #kiki #happy #юлияначалова #julsforfriends #julianachalova #2017 #Russia #music #littlesinger
Фото: instagram.com