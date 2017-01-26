Алексей Воробьев поделился фотографией с девушкой, которая ему изменила, Наталья Водянова показала фото с бабушкой, Эвелина Бледанс похвасталась, чем ее начали кормить после соков и смузи в детокс-отеле. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Наталья Водянова показала фото с бабушкой. Ляйсан Утяшева продемонстрировала, как Павел Воля развлекает подруг на море. Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым отдыхают в горах.

Наталья Ионова показала селфи с друзьями и коллегами. На фото присутствуют: Мариус Вайсберг, Ника Белоцерковская, Сергей Шнуров, Александр и Анжелика Ревва, Марика, Наталья Бардо. «Как вы понимаете, празднику быть!», — написала она. Иосиф Пригожин опубликовал семейный снимок: «С моими девочками. Только своим примером мы можем дать детям правильное воспитание. День рождения @prigozhinaliza в Милане прошел отлично, праздник удался», — сообщил он.

Анна Седокова похвасталась идеальным завтраком: «Вы счастливы или несчастны не благодаря тому, что вы имеете, и не в связи с тем, кем являетесь, где находитесь или что делаете; ваше состояние определяется тем, что вы обо всем этом думаете. Дейл Карнеги. Так что просто Спасибо! За этот завтрак , за эту ночь и это утро», — написала она. Эвелина Бледанс показала, чем ее начали кормить после соков и смузи в детокс-отеле. А Екатерина Андреева — гадов, которыми питалась во Вьетнаме.

У Оксаны Федоровой расцвела орхидея: «Каждому растению, животному, а уж ,тем более, человеку нужны внимание и забота. Распустилась моя орхидея, которая не цвела целый год. Нужно было переставить ее на юго-восток и иногда поглядывать за ней». Наташа Королева читает книжку.

Ирина Дубцова похвасталась шикарной грудью. Ирена Понарошку — длинными стройными ногами. А ставшая невестой певица Нюша — плоским животом. Ольга Бузова в платке любуется видами с мечети, чем сильно раздражает подписчиков, которые считают, что ей не идет этот наигранный образ:

Оставлю это здесь и в своём сердце Видео опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 26 2017 в 6:42 PST

Тимати поделился забавным видеороликом:

Видео опубликовано Black Star (@timatiofficial) Янв 25 2017 в 6:06 PST

Алексей Воробьев поделился фотографией с девушкой, которая ему изменила. «Знаешь, это была последняя мелодия, которую кто-то сыграл на этой гитаре. И когда я разносил ее в щепки, я был счастлив, потому что разбивал каждую частицу воспоминаний о тебе», — написал он.

Фото: instagram.com