Анна Нетребко гордится мужем: «Обожаю тебя! Мой драматический тенор. Увидимся на премьере через 3 дня»:
Нюша показала фото с мамой. Ираклий Пирцхалава с сыном поучаствовали в соревновании Бакурианоба. Тимати с дочкой любуются природой: «Закат был настолько красив, что Алисой Тимуровной было принято решение, наслаждаться им, исключительно в одиночестве». Сергей Лазарев поделился трогательной фотографией ножек сына: «Топ-топ... оставили следы... мы вернемся....рубрика #мимими».
Денис Клявер показал свою детскую фотографию, а Владимир Пресняков поделился видеороликом со стильным Темой:
Юлия Барановская поздравила всех с Китайским Новым Годом. А Екатерина Андреева показала как звучат камбоджийские цикады: «Звенит сильнее любой пожарной сирены (первый раз такое слышу). Одна девочка-лялечка-цикадочка может заменить сто будильников. И это она орала далеко от нас и была одна, иначе и уши бы заложило у всех и временно слышать стали бы хуже. Вот откуда взялся Соловей-разбойник. На самом деле это цикада-разбойник. Малявка,а шумуууу».
Эвелина Бледанс и Егор Дружинин напомнили о дне без интернета
Фото: instagram.com