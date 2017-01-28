Сергей Лазарев, Тимати и Ираклий Пирцхалава отдыхают с детьми, Анна Нетребко скучает по мужу, Владимир Пресняков воспитывает стильного сына. Это и многое другое — в нашем дайджесте

Анна Нетребко гордится мужем: «Обожаю тебя! Мой драматический тенор. Увидимся на премьере через 3 дня»:

Видео опубликовано @anna_netrebko_yusi_tiagoЯнв 27 2017 в 2:56 PST

Нюша показала фото с мамой. Ираклий Пирцхалава с сыном поучаствовали в соревновании Бакурианоба. Тимати с дочкой любуются природой: «Закат был настолько красив, что Алисой Тимуровной было принято решение, наслаждаться им, исключительно в одиночестве». Сергей Лазарев поделился трогательной фотографией ножек сына: «Топ-топ... оставили следы... мы вернемся....рубрика #мимими».

Денис Клявер показал свою детскую фотографию, а Владимир Пресняков поделился видеороликом со стильным Темой:

Видео опубликовано Пресняков Владимир (@presnyakovvladimir)Янв 26 2017 в 3:33 PST

Юлия Барановская поздравила всех с Китайским Новым Годом. А Екатерина Андреева показала как звучат камбоджийские цикады: «Звенит сильнее любой пожарной сирены (первый раз такое слышу). Одна девочка-лялечка-цикадочка может заменить сто будильников. И это она орала далеко от нас и была одна, иначе и уши бы заложило у всех и временно слышать стали бы хуже. Вот откуда взялся Соловей-разбойник. На самом деле это цикада-разбойник. Малявка,а шумуууу».

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 26 2017 в 9:24 PST

Эвелина Бледанс и Егор Дружинин напомнили о дне без интернета

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Янв 26 2017 в 9:17 PST

Фото: instagram.com