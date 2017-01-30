Тимати показал трогательную фотографию с дочкой, Елизавета Боярская сделала селфи с коллегами, Екатерина Андреева рассказала, как правильно есть пластик, Это и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня Тимати показал трогательную фотографию с дочкой. «Остановить бы момент…..», — написал он. Мария Кожевникова поделилась трогательным видео:

Видео опубликовано Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Янв 30 2017 в 6:26 PST

Виктория Лопырева показала, как «отдыхает» от диет. Павел Воля поймал свой обед. А Екатерина Андреева — рассказала, как правильно есть пластик:

Видео опубликовано Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)Янв 29 2017 в 9:35 PST

Елизавета Боярская сделала забавное селфи с Марианной Шуотц и Чулпан Хаматовой: «Совиный шабаш в сборе!!!», — написала она. А Владимир Пресняков встретился с друзьями. Фанаты отметили, что он необычно выглядит без очков.

Анна Нетребко поделилась фотографиями из Венского леса, а Дмитрий Нагиев похвастался стильным нарядом и успехом заграницей: «Спасибо Англии и Ирландии за прекрасный гастрольный тур, за полные залы, за понимание моего английского, с чуть лёгким ирландским акцентом. Планы на сегодняшний вечер - ходить Гоголем. I'll be back.», — написал он.

Сыне Яны Рудковской все так же продолжает покорять коньки, теперь — для фигурного катания:

Видео опубликовано Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych)Янв 30 2017 в 10:40 PST

Фото: instagram.com