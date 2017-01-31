Светлана Бондарчук продемонстрировала стройную фигуру в купальнике. Ксения Собчак не боится быть неидеальной на фотографиях: «Прикасаюсь к прекрасному))) то есть к чистому искусству».

Катерина Шпица похвасталась наряженной елкой: «Моя прекрасная коллега почти запустила в ФБ флешмоб "а кто еще не убрал елку?" Я!». Елена Ваенга показала снеговика из Таллина.

Ирина Дубцова сфотографировала своего котика, а Ольга Орлова — пса.

Фото опубликовано Ольга Орлова (@olgaorlova1311)Янв 31 2017 в 9:50 PST

Сергей Глушко показал фото из зала со Стасом Костюшкиным. Наталья Подольская встретилась с сестрой-близняшкой: «Я и ты, моя любовь». А Алена Апина — со старыми друзьями: «Только добралась с Останкино! Какие ПАРНИ!», — сделала она комплимент артистам.

Дочь Анны Хилькевич сделала маме ринопластику: «Совсем не больно и даже приятно», — прокомментировала пациентка. Дочь Виктории Бони читает стишки за подарки:

Видео опубликовано Victoria Bonya (@victoriabonya)Янв 31 2017 в 9:51 PST

Фото: instagram.com