Алла Пугачева поздравила Льва Лещенко: «Дорогой мой друг и коллега! С Юбилеем тебя. Здоровья и радости. Никогда не забываю, что ты в некоторых моментах моей жизни был моим"Амулетом"». Алсу отпраздновала 18-летие: «Вот теперь, уж точно, абсолютно официально можно говорить, что я стала взрослой. У меня Совершеннолетие. Даааа. Ровно 18 лет назад я впервые вышла на большую сцену, о которой мечтала и ради которой я очень много работала и работаю. И сегодня я хочу сказать СПАСИБО всем, кто, во-первых, стал причиной моего выхода на сцену, кто вкладывал и вкладывает силы и всю душу в мое творчество. Спасибо вам за то, что все эти годы — от совсем юной, несмышленой, застенчивой девчонки до уже многодетной мамы — вы рядом со мной всегда и во всем, за то, что не позволяете расслабиться, что верите в меня и наполняете мою жизнь этой верой!»

Андрей Гайдулян с супругой улетели в Нью-Йорк: «Почему бы не полетать, если умеем», — показали они фото с Таймс-сквер. У Лолиты Милявской расцвели тюльпаны. Настя Каменских показала следы от операции — ногам стало хуже после того, как она позанималась бегом на отдыхе. Елизавета Боярская веселится с коллегами: «Следствие ведут колобки!!!», — написала она. Сергей Лазарев записывает новые песни. А Эвелина Бледанс показала «телевизионную кухню»:

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Фев 1 2017 в 7:17 PST

Татьяна Тотьмянина показала фото с детьми. «Мое богатство!!!», — написала она. Жасмин выложила новое фото дочки, делающей «шпагат». «Сделаю серьезное лицо, вернулась из студии "Тодес"!!!», — написала она за нее. Наталья Подольская устроила с девочками пижамную вечеринку: «Клуб Высокая Талия желает всем спокойной ночи», — написала она.

Ксения Бородина показала фото дочки с кроликом: «Без него она не может, и он без нее)))) стучит ему пультом по железной клетке и просит выйти))) это будильник у кролика. зовут Барон , вот думаю ему девочку, то он один в клетке, пока Тея спит ему скучно. только вот боюсь, что они начнут плодиться».

Видео опубликовано borodylia (@borodylia)Янв 31 2017 в 1:12 PST

Александр Олешко показал нового питомца: «Пополнение в семействе! Знакомьтесь, Вальтер!!!) Братья Запашные называют своих питомцев именами выдающихся артистов! Последовал их примеру! Но!Если бы я назвал нового члена семьи Эдгард, обиделся бы Аскольд и наоборот! Посему наш юный друг назван в честь великого дрессировщика Вальтера Запашного!!!!!»

Фото опубликовано Александр Олешко (@oleshkoaleksandr)Фев 1 2017 в 5:36 PST

Фото: instagram.com