Беременная Полина гагарина показала фото из спортзала, лолита Милявская рассказала, как вырастить тюльпаны зимой, Лена Темникова сама готовит печенье для дочки. Все это и многое другое — в нашем дайджесте

Сегодня в своем блоге Катя Гордон показала «беременное» фото: совсем скоро она станет мамой. Настя Каменских уже начала работать после операции на ногах. Эвелина Бледанс продемонстрировала, как она занимается в зале по утрам.

Видео опубликовано Evelina Bledans (@bledans)Фев 2 2017 в 12:31 PST

Певица Жасмин продолжает хвастаться успехами дочери: «От жизни хочу взять все!!!! Учить и учиться всему через примеры, наставления и применение на деле, это закон! #учусьигратьнаскрипке», — написала она в личном блоге девочки. А Анна Седокова показала, как учит малышку читать: «Когда ты певица, продюсер, режиссер, босс, но прежде всего Мама. Начала приносить из школы двойки, ну не настоящие конечно, просто грустные личики. Неусидчивая, все знает и ни в чьих советах не нуждается)) Я завела стену в ее комнате, на которую повестила все тесты (и с грустными личиками тоже) плюс слова которые нужно учить».

Видео опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Фев 2 2017 в 6:17 PST

Филипп Киркоров пошутил: «Как же быстро растут наши дети», — опубликовав фото с семьей Юдашкиных. Анна Хилькевич показала семейное фото с отдыха: «Кто без банданы, тот не с нами или три способа сделать фэмили-лук на отдыхе. А что с моей рукой я не понимаю. Ну, не фотогеничные у меня руки». А беременная Полина Гагарина показала фото из зала: «Миссис и Мистер Спорт».

Лена Темникова показала лакомку-дочку: «Ловите наши кайфушечки вечерние. Сорян за мои ногти. Они в какао. Стряпала печенье. Не для Саши. Для мужа. У Саши творожные и тоже домашние. Мамули, поделитесь рецептами для малышей. Печенье очень любим. Каждый день ест. Пора менять рецепт. А покупное давать боюсь, химия».

Видео опубликовано Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)Фев 2 2017 в 10:23 PST

Андрей Григорьев-Апполонов показал фото с дня рождения друга. А Лолита Милявская рассказала, как вырастить тюльпаны зимой: «Посадили тюльпаны в начале октября, оставили в горшке на отапливаемом балконе, (там теплый пол) не поливали и случайно обратили внимание, что растения проросли!) Теперь переставили на подоконник в кухне) Это я ответила на вопросы, которые вы задавали к предыдущему посту! Ваша "садовод". p.s. под "МЫ" говорю о всей семье!) Это был коллективный труд!»

Фото: instagram.com